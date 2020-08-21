Долги населения стали расти в 8 раз быстрее

Россияне копят долги

Несмотря на различные формы поддержки бизнеса и граждан, предпринятые правительством, различного рода программы финансирования и кредитные каникулы, объем просроченной задолженности в стране растет, заявили в Банке России. Согласно данным регулятора, просроченная задолженность компаний в июле увеличилась на 8,6%, у физлиц — на 2,5%.

«В июле выросла просроченная задолженность корпоративных заемщиков на 246 миллиардов рублей, или 8,6%, что гораздо выше среднемесячного уровня 2019 года (около 0,4%)», — сообщается в информационно-аналитических материалах ЦБ «О развитии банковского сектора». Но при этом, добавляют там, на счета просроченной задолженности вынесены старые проблемные кредиты крупного заемщика, риски по которому в значительной мере покрыты резервами и не несут угрозы для сектора.

А вот розничная просроченная задолженность «тоже заметно увеличилась — на 21 млрд рублей» — на +2,5%, отмечают в ЦБ, «ее доля выросла до 4,8% с 4,7%. Для сравнения: среднемесячный рост розничной просрочки в 2019 году — первом полугодии 2020 года был на уровне 0,3%». То есть, темп прироста просроченной задолженности у физических лиц увеличился в 8 с лишним раз, с 0,3% до 2,5% месячного прироста.

Ненужное наследство

Основные причины роста просроченных кредитов в июле — наследие снижения доходов бизнеса и населения в период карантинных нерабочих месяцев, уверен главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Уменьшение денежных поступлений естественно при падении экономики. ВВП снизился во втором квартале 2020 года на 9,6%, реальные доходы населения — на 8%, по данным Росстата. Соответственно, в июле усилились сложности по погашениям кредитов.

Причем следует учитывать, что действительная картина роста просрочки, вероятно, еще более негативна, полагает эксперт. По отчетности, она сглажена во многих случаях наличием кредитных каникул, программ реструктуризации. Месячный объем реструктуризированных кредитов только в июле, не считая предыдущих месяцев, составил 900 млрд руб. крупным компаниям, 48 млрд руб. — МСП, 72 млрд руб. — населению (по данным ЦБ РФ). Многие из таких ссуд формально не вынесены на просрочку, но их качество крайне низкое, и непогашение просто передвинуто вперед по времени.

И все же ситуация с ростом просроченной задолженности пока не критична для банковской системы, уверен Марк Гойхман. ЦБ отмечает, что на начало июля корпоративные кредиты были покрыты индивидуальными резервами на 72,9%, а общими — на 90,5%, розничные кредиты — на 85,5 и 107,7% соответственно.

Но в дальнейшем, по мере наступления сроков погашения прошлых и реструктурированных кредитов, ситуация может обостриться, отмечает он. Недостаточна сама основа для сокращения проблемной задолженности — нет значимого увеличения доходов предприятий и населения. Поэтому можно ожидать осенью-зимой заметного обострения данной проблемы в банках. Прежде всего, это может быть актуально для кредитов небольших предприятий и необеспеченных розничных ссуд.

Причин для банковского кризиса нет

Рост просроченной задолженности в июле объясняется двумя факторами: исчерпанием отложенного спроса после снятия ограничительных мер, введенных в период вспышки COVID-19, а также вероятным исчерпанием «подушки ликвидности» у тех компаний/физлиц, у которых она оставалась, поясняет, в свою очередь, председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. Рост показателя носит и техническую природу, добавляет он, — многие банки не сразу отнесли проблемную задолженность в категорию просроченной, дождавшись, когда заемщик не внесет необходимый платеж по кредиту в течение одного-трех месяцев.

Ситуация не вызывает удивления, поскольку еще в апреле на встрече президента Владимира Путина с представителями банковского сообщества была высказана мысль, что основных проблем стоит ждать в сентябре. К этому времени станут очевидными последствия пандемии COVID-19 (каким клиентам удалось справиться с кризисом, а кому нет), также выйдет срок введенных ЦБ «коронавирусных послаблений», которые позволили кредитным организациям помимо «кредитных каникул» и реструктуризации задолженности «замаскировать» истинное положение с кредитоспособностью работников и компаний из проблемных отраслей.

Иными словами, говорит Михаил Дорофеев, рост просроченной задолженности юрлиц на 8,6% и физлиц на 2,5% с высокой вероятностью продолжится выше среднемесячных уровней в 0,4% и в последующие месяцы. Это будет способствовать дальнейшему подъему доли просроченной задолженности в общем объеме портфеля кредитов (по состоянию на 1 августа, 7,8% по розничным, 11,1% по корпоративным), что нельзя исключать даже в условиях относительно высоких темпов кредитования в 1,6% и 1,7% соответственно (помесячные темпы в июле).

Для банковской системы рост просроченной задолженности не является непреодолимой проблемой, полагает при этом эксперт. Кредитные организации только с начала года заработали 761 млрд руб. В Банке России оценили достаточный запас капитала по сектору в целом в случае потерь на уровне около 5,8 трлн руб. без нарушения норматива достаточности капитала, который в июне составил 10,5% при минимуме в 8,0%.

Но это не означает отсутствие проблем у некоторых кредитных организаций, замечает эксперт. В июле прибыльными были 68% банков, в июне показатель составлял 63%. В марте рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценивало, что в зоне повышенного риска банкротства находилось порядка 40 банков из 313.