Коронавирус в России: опубликована новая статистика заболевших и умерших

За последние сутки, по данным оперативного штаба, в России выявили 4 870 новых больных коронавирусом. Таким образом, к утру 21 августа в 85 регионах страны зафиксировано 946 976 заболевших COVID-19.

Из них выздоровели – 761 330 (+5 817). За время эпидемии жертвами смертельного вируса в России стали 16 189 человек (+90 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 690 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (+181). Далее следуют Подмосковье (+151), Ставропольский край (132) и Ростовская область (128).

Напомним, 20 августа в России было зафиксировано 4 785 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.