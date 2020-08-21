Курс доллара: аналитики предрекли дальнейшее ослабление рубля

Вечером в четверг рубль продолжил активно снижаться к основным резервным мировым валютам. По данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллар составил 73,93 руб., что на 62,25 коп. выше уровня закрытия среды. Курс евро в это же время составил 87,68 руб. Тем самым единая валюта ЕС за сутки выросла сразу на 91,75 коп.

По мнению экспертов, национальная валюта вчера просела в обеих парах на фоне негативной динамики мировых торговых площадок и дешевеющей нефти. Так, контракты на «чёрное золото» марки Brent вчера потеряли 1,3% и торговали по 44,78 долл. за баррель. Фьючерсы на WTI также уменьшились более чем на 1% - их цена составила 42,47 долл. за бочку.

Михаил Беспалов и «КСП Капитал УА» считает, что на заметное ослабление рубля, которое наблюдалось накануне, как раз сказалось снижения нефтяных котировок. Кроме того, как полагает он, вчерашнее падение рубля было связано с общим снижением аппетита глобальных инвесторов к валютам ЕМ, которые продолжают переваривать данные протокола последнего заседания американского регулятора.

«Несмотря на меры стимулирования, которые остаются в силе, мягкая монетарная политика ФРС почти наверняка будет продолжена. Также явно пока не на пользу риску нестабильная ситуация в Белоруссии, а также неопределенность относительно торговых и политических разногласий между Вашингтоном и Пекином. На таком негативном фоне рубль завершит эту рабочую неделю. Поэтому сегодня ждать хоть какого-то укрепления национальной валюты не приходится», – резюмировал Беспалов.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» также напомнил, что вчера рубль провел всю сессию, находясь под очень серьёзным давлением.

С одной стороны, как пояснил эксперт, на развивающихся рынках усилилось бегство от рисковых активов, чему способствовала публикация протокола Федрезерва, где была отмечена обеспокоенность в отношении темпов восстановления экономики США.

«На фоне активного ухода инвесторов от риска пошли вниз и мировые цены на «чёрное золото» марки Brent, которые к концу вечеру рухнули более чем на 1%, а в моменте и вовсе были близки к отметке в 44,00 долл. за бочку. Кроме того, на рубль давили сохраняющиеся геополитические риски. Речь идёт об антироссийских санкциях, которые становятся всё более реальными. Поэтому сегодня мы ждём, что доллару получится закрепиться выше 74,00 руб. а евро вероятнее всего завершит рабочую неделю выше 88,00 руб.», – предположил Кравченко.

Михаил Шульгин «Открытие Брокер» отметил, что накануне доллар предпринимал активные попытки подняться выше 74,00.

«И ему иногда удавалось пробит эту психологическую отметку. Однако продажи экспортерами валюты в рамках августовского налогового периода всё же помогли рублю избежать более крутого пике и к закрытию основной торговой сессии вернуться к отметке в 73,90-73,93. Несмотря на это, мы по-прежнему видим потенциал ослабления рубля в паре с долларов до уровня 75,00», – подчеркнул он

С пессимизмом смотрит на ближайшие перспективы рубля и Валерий Емельянов из «Фридом финанс», по мнению которого сегодня национальная валюта продолжит падать в обеих валютных парах.

«Мы считаем, что в пятницу давление на рубль продолжится, а доллар возможно уйдёт в коридор 74,50-75,00 руб. Также не устоит рубль и против единой валюты ЕС. По нашему мнению, у евро все шансы закрепиться сегодня в диапазоне 88,00-88,50 руб.», – резюмировал он.