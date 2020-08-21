Лукашенко обвинил США в организации беспорядков на территории Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко – заявил, что США организовывают беспорядки на территории страны. При этом он подчеркнул, что американцам в этом подыгрывают европейцы, передаёт РИА Новости.

«Создан специальный центр под Варшавой, – сказал он во время общения с работниками агрокомбината «Дзержинский». – Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолёты летать, это неслучайно».

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал жёсткое заявление о недавно созданном Координационном совете оппозиции. По его мнению, создание такого совета является попыткой захвата власти в стране.

«Это такой новый элемент, попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: «мол мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния». Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за неё, вы видите, что происходит», — подчеркнул он.

При этом Лукашенко предупредил, что что у властей страны достаточно мер, чтобы остудить некоторые горячие головы. Позже Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в связи с созданием Координационного совета по статье 361 УК Республики.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человека, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.