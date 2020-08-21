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ММК переходит с бумаги на «цифру»

Москва, 21.08.2020
В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями.
  • ММК переходит с бумаги на «цифру»

Электронный документооборот (ЭДО) – привычный инструмент в работе магнитогорских металлургов. С 1999 года в Группе ММК действовали различные версии систем ЭДО на базе импортных решений, а в 2016 году специалисты дочерней компании «ММК-Информсервис» разработали и внедрили собственную систему, отвечающую всем необходимым требованиям: высокая скорость, простота, удобство и мобильность. На сегодняшний момент система охватывает 44 организации Группы, в ней работают более 10 тысяч сотрудников, со времени ее запуска создано более 7 миллионов документов и выдано более 8 миллионов поручений. Оосновные преимущества системы - простой, интуитивно понятный интерфейс, высокая скорость, возможность доступа с мобильных устройств. Развитие системы ЭДО – один из важных элементов стратегической инициативы «Индустрия 4.0», реализуемой на ММК и направленной на масштабное внедрение лучших цифровых технологий для совершенствования работы компании.

С каждым годом «ММК-Информсервис» совершенствует систему ЭДО на предприятиях Группы и добавляет новые элементы. Одно из ключевых достижений 2020 года – разработка и внедрение возможности подписания документов с помощью планшетов и смартфонов. Электронная подпись позволяет не тратить время на распечатку, заверение и сканирование документов: менеджер получает уникальный идентификационный ключ, с помощью которого может подписать документ одним щелчком мышки или нажатием пальца на смартфоне. Такая подпись аналогична обычной, юридически значима и будет признана в любом суде.

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Переход к электронному документообороту в Группе ММК охватывает не только внутренние процессы компаний, но и взаимодействие с важными партнерами. Так, 18 августа 2020 года представители ПАО «ММК» подписали соглашение о намерениях полностью перейти к электронному документообороту с одним из своих ключевых покупателей – Загорским трубным заводом (ЗТЗ). Компании договорились, что полностью откажутся от использования бумаги в пользу «цифры» к концу 2021 года. Формат обсуждения нового соглашения тоже был новым: координационный совет представителей ММК и ЗТЗ впервые прошел онлайн, без посещения производственных площадок – в силу действующих ограничений.

Плюсы электронного документооборота (ЭДО) очевидны, считает директор ООО «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов: «Отказ от бумаги позволяет серьезно ускорить движение информационных потоков, работа с документами занимает меньше времени и становится более эффективной». Оценить качество разработки «ММК-Информсервис» могут не только сотрудники ММК, но и другие компании – для приобретения сторонними покупателями доступна коммерческая версия системы ЭДО под названием «АТАЧ». ​

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В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

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