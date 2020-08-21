ММК переходит с бумаги на «цифру»

Электронный документооборот (ЭДО) – привычный инструмент в работе магнитогорских металлургов. С 1999 года в Группе ММК действовали различные версии систем ЭДО на базе импортных решений, а в 2016 году специалисты дочерней компании «ММК-Информсервис» разработали и внедрили собственную систему, отвечающую всем необходимым требованиям: высокая скорость, простота, удобство и мобильность. На сегодняшний момент система охватывает 44 организации Группы, в ней работают более 10 тысяч сотрудников, со времени ее запуска создано более 7 миллионов документов и выдано более 8 миллионов поручений. Оосновные преимущества системы - простой, интуитивно понятный интерфейс, высокая скорость, возможность доступа с мобильных устройств. Развитие системы ЭДО – один из важных элементов стратегической инициативы «Индустрия 4.0», реализуемой на ММК и направленной на масштабное внедрение лучших цифровых технологий для совершенствования работы компании.
С каждым годом «ММК-Информсервис» совершенствует систему ЭДО на предприятиях Группы и добавляет новые элементы. Одно из ключевых достижений 2020 года – разработка и внедрение возможности подписания документов с помощью планшетов и смартфонов. Электронная подпись позволяет не тратить время на распечатку, заверение и сканирование документов: менеджер получает уникальный идентификационный ключ, с помощью которого может подписать документ одним щелчком мышки или нажатием пальца на смартфоне. Такая подпись аналогична обычной, юридически значима и будет признана в любом суде.