Открытый стандарт для российского 5G?

Россия решила включиться в борьбу за новый рынок мобильной связи 5G. Сделать это позволяет тот факт, что несмотря на все испытания, через которые прошла за последние десятилетия отечественная промышленность в целом и российская электроника в частности, у нее накопился существенный потенциал, как на сохранившихся государственных предприятиях, так и во вновь созданных частных компаниях, которые, несмотря на свой в целом относительно небольшой размер, способны к решению сложнейших научно-технических задач и уже имеют определенный опыт в разработке оборудования предыдущих поколений мобильной связи.

И именно частные компании первыми объединились вокруг Сколтеха, на базе которого в рамках Национальной технологической инициативы был создан Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии беспроводной связи и интернета вещей», и учредили консорциум, который взялся за разработку аппаратуры 5G. Следом за ними свой консорциум АНО ТТ создали государственные и компании – Ростех, Ростелеком и «Элемент».

Оба этих консорциума выдвинули свою стратегию развития сетей 5G и их производства. Консорциум частных компаний в качестве основы своей стратегии предлагает создание своего телекоммуникационного оборудования на принципах открытых стандартов OpenRAN, которые обеспечивают взаимодействие функциональных элементов оборудования (программные и аппаратные части сети), разработанных различными компаниями. Это в корне отличается от распространенных сейчас телекоммуникационных решений, в которых используется продукция только одного вендора, и дает возможность привлечь к участию в развертывании сетей 5G не только крупных производителей, но и небольшие компании, обладающие необходимыми компетенциями. Это существенно расширит круг участников проекта на основе конкуренции и позволит по мере развития системы на конкурентной основе собирать общее решение из блоков и «деталей» разных производителей, как происходит сейчас с компьютерной техникой.

Консорциум государственных компаний, судя по всему, пока выбирает стратегию создания на своей основе единого вендора сетевого оборудования. Такой же стратегии придерживаются такие мировые компании, как Хуавэй и Эриксон, чем недовольно все большее количество операторов связи, которые не хотят зависеть от одного поставщика, и правительства многих стран третьего мира, которые рассчитывают, что стратегия открытых стандартов позволит расширить участие компаний этих стран в развитии сетей 5G.

Российский Минпромторг тоже понимает преимущества стратегии открытых стандартов, в том числе, для привлечения симпатий третьих стран, что может открыть их рынок для наших компаний. Так что, скорее всего, государственным компаниям придется смириться с принципами открытых стандартов. Тем более, что Минпромторг склонен поощрять кооперацию всех потенциальных производителей оборудования. А некоторые из них предлагают вообще создать совместное предприятие, акционерами которого стали бы все эти предприятия. И это, возможно, наилучший вариант с точки зрения управления проектом и согласования интересов всех участников рынка.

Чтобы не опоздать на мировой рынок у России осталось от трех до пяти лет до начала производства своего оборудования. Конечно, это не все проблемы, которые предстоит решить в эти сроки. Более подробно читатели смогут узнать и об этих проблемах, и о путях их решения в статье «Это сладкое слово – 5G», которая выйдет в нашем журнале в понедельник.