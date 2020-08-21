Прогноз погоды: россиян ждёт непростой сентябрь

Сентябрь уже не за горами. И погода в августе активно напоминает, что осень скоро наступит, а тепло скоро закончится. При этом метеорологи прогнозируют, что сентябрь будет очень непростым: первая его половина отметится холодными днями, заморозками на почве, ветром и большим количеством осадков.

А вот после 10-12 числа обещают синоптики постепенное потепление. Где-то будет наоборот: сначала тепло, потом холодно. Но опять-таки не во всех регионах страны климатическая ситуация станет развиваться по таким сценариям. В какие-то регионы комфортная погода уже не вернётся и ждать даже бабьего лета не стоит. В общем, если брать «среднюю температуру по больнице», первый осенний месяц хоть и ожидается очень непростым, но в целом укладывается в климатическую норму. Если на юге России летняя погода может продержаться до начала октября, то, например, на Урале в сентябре возможны настоящие зимние морозы.

Погода в сентябре на Урале

Начало осени на Урале ожидается довольно тёплым, но продлится такое благоденствие совсем недолго – уже после 12-15 числа в регион придут по-настоящему холодные дни.

Южный Урал покажет на градусниках в дневное время суток до плюс 10-12, по ночам могут быть нулевые значения. В горах, понятное дело, будет ещё холоднее – не выше плюс 7.

В общем, сентябрь на Урале выдастся непростым: синоптки предсказывают сильные туманы, град, снег, дождь, плюс 20 и минус 14 – и всё это в одном месяце. Так, самая комфортная погода прогнозируется в Челябинской области – начало месяца подарит местным жителям несколько почти летних дней, когда солнце прогреет воздух до плюс 22. Но, вторая половина сентября принесёт серьезные заморозки, холода уже не отпустят регион до весны. Бабье лето, конечно будет, но совсем коротким.

Прогноз погоды на сентябрь в Сибири

А вот в регионы Сибири, согласно прогнозам метеорологов, в начале сентября вернётся летняя жара. Так, в Новосибирской области пару дней ожидается почти 30-градусный зной. Осадков будет значительно ниже нормы. Но тепло здесь простоит совсем недолго и уже ко второй декаде первого месяца календарной осени начнётся мощное похолодание.

Запад Сибири накроет обширный атмосферный фронт, который принесёт сюда настоящие осенние грозы и ливневые дожди. А вот восток Сибири остается сухим, но прохладный воздух потихоньку придёт и туда. Осадков здесь почти не будет, а средняя температура воздуха составит плюс 10-12.

Ближе к середине месяца по ночам в Сибири начнутся первые заморозки на почве, так что любителям поработать в садах и огородах стоит поторопиться, чтобы вовремя убрать поздние овощи и фрукты. Конец сентября принесёт мокрый снег и о тепле можно будет забыть до следующего года.

Погода в сентябре на юге России

Любителям отдыхать в бархатный сезон на морских курортах нашей страны – повезло. Чёрное море порадует теплом, солнцем, никаких штормов и ветра всю первую половину месяца. Определение «непростой сентябрь», которое будет актуальным почти для всей России, к югу страны всё-тки будет иметь опосредованное отношение.

Например, в Кубани почти весь месяц обойдётся без температурных качелей, дождей и сильного ветра. Так, Сочи, Адлер и Геленджик, которые традиционно считаются самыми популярными местами отдыха, подарят туристам и местным жителям приятную погоду до плюс 28, а также ласковое море, в котором ещё можно купаться – вода прогреется до плюс 23.

В Крыму сентябрь тоже не принесёт никому разочарования. Днём на полуострове будет стоять по-летнему жаркая погода до плюс 30, а по ночам приятные плюс 20.

Море, что Чёрное, что Азовское будут тёплыми – плюс 24-25 – «парное молоко» да и только. Лучше всего принимать морские ванны по вечерам – самая комфортная температура воды будет именно в это время.

Духоты не ожидается, так что посетить достопримечательности полуострова погода никак не помешает. А ещё музеи, раскопки, походы в горы – всё это ждёт туристов в начале предстоящей осени. Теплее всего будет в сентябре в Форосе, Саках, Евпатории и Керчи – не ниже плюс 29. Также комфортная погода прогнозируется в Ялте, Гурзуфе и Севастополе – плюс 26-28.

К концу месяца дневной температурный фон на всей территории полуострова начнёт постепенно падать до плюс 22, а по ночам – не выше плюс 15. Последние сентябрьские дни могут принести на все южные курорты России ливень и шторм.

Прогноз погоды на сентябрь в СПб

А вот Санкт-Петербургу в отличие от юга страны синоптики как раз обещают непростой сентябрь. При этом начало осени порадует всех удивительным теплом – плюс 22-25. Дождей пока не ждут, как и порывистого ветра. Климатическая обстановка ожидается очень приятная и максимально комфортая для прогулок. Ночные температуры составят до 10-15 градусов выше нуля.

Любители загородного отдыха также могут выдохнуть и спокойно собирать дары осени, а также приводить свои участки в порядок перед долгой зимой.

Похолодание в городе на Неве и Ленинградской области ожидается не раньше, чем в двадцатых числах первого осеннего месяца. Столбики термометров начнут опускаться до плюс 10-15, а по ночам до плюс 5. Местами возможны заморозки на почве. А вот мокрый снег и ливневые дожди можно ждать не раньше начала октября.

Погода в сентябре в Москве. Долгосрочный прогноз синоптиков

Москву, по прогнозу синоптиков, сентябрь ждёт тёплый и мягкий, что очень необычно для этого времени года в регионе. Практически всю первую половину месяца температура днём будет до плюс 20, а местами даже выше. По ночам градусники не покажут меньше плюс 12-15.

Постепенное похолодание придёт в столичный регион только к 15 числу. Воздух будет прогреваться не выше плюс 18-20, а по ночам до плюс 10-11. Осадков будет куда как меньше, чем обычно и раньше начала октября серьёзного похолодания и ливней ждать не следует. А вот кратковременные тёплые дожди всё-таки возможны. Поэтому любителям «тихой охоты» стоит приготовиться и быть во всеоружии – такая погода обычно дарит большой урожай грибов.

Вот такой долгосрочный прогноз предварительно нам обещают на сентябрь синоптики. Только не забывайте, что год у нас с точки зрения климатической обстановки очень непредсказуемый и всё может ещё измениться. В любом случае верим, что осень 2020 начнётся теплом и солнцем.