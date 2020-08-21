Прощай, Китай!

В триллион долларов за пять лет обойдется американским и европейским компаниям вывод производственных мощностей из Китая. К такому выводу пришли аналитики Bank of America. Но что же вынуждает производителей заняться большим переселением? Неужели американские корпорации вняли голосу Трампа?

Оказалось, что наиболее доходчиво плюсы и минусы переноса производства объяснили отнюдь не политики, а эффекты пандемии, которые негативно сказались на производителях гораздо серьезнее, чем трения между США и Китаем.

«Потерять объемы продаж из-за кризиса для производственных компаний гораздо больнее с финансовой точки зрения, чем неким образом переформатировать производство из-за изменений политической конъюнктуры», — поясняет аналитик долгового рынка компании «Иволга Капитал», Илья Григорьев, добавляя, что первое предполагает реализацию рисков, характерных для всей экономики, и с этим мало что можно поделать. Второе же можно решить с помощью переговоров с инвесторами или правительством, которое может действительно компенсировать часть затрат или предоставить ряд льгот по переводу производства. Все-таки, ведение внешней политики — целенаправленное действие, за которое правительство отвечает в том числе и перед бизнесом.

В отчете BoFa отмечается, что из-за коронавируса с перебоями в цепочке поставок столкнулись 80% глобальных секторов, и более 75% из них расширяют планы возвращения производства из-за рубежа. Однако, как отмечают аналитики, опросы, проведенные еще в январе этого года, показали, что появились тенденции смены курса от глобализации к локализации.

На самом деле процесс начался даже раньше, чем Трамп объявил Китаю торговую войну. «Пандемия скорее послужила подтверждением правильности принятых решений о выводе производственных активов из Китая европейским и американским бизнесом. Торговые войны усилили необходимость ухода, но тенденция продажи долей активов Китаю началась 5 лет назад», — говорит руководитель программы Мировая экономика ИМЭБ РУДН Ирина Ахмед Зейн Айдрус.

Уйти, но не вернуться

Получается, что нынешние действия, в частности, американских властей — скорее попытка оседлать уже движущуюся волну. Накануне Дональд Трамп пообещал налоговые льготы компаниям, возвращающим производство из Поднебесной в Соединенные Штаты. Но пока, как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, правительство США не предоставляет большого пакета мер поддержки, в ультимативной форме вынуждая свой бизнес передислоцироваться обратно в Штаты. «В перспективе компании могут получить налоговые льготы и приоритетные заказы, что может вызвать недовольство других компаний сектора», — полагает аналитик.

Безусловно, пандемия подтолкнула американское правительство к такому решению: экономика страны сильно пострадала от карантина, многие граждане потеряли рабочие места, а перенос заводов в США приведет к созданию рабочих мест для американцев. Но не факт, что именно для рынка труда США и ЕС «большое переселение» обернется благом.

«Уже несколько лет Китай не самая популярная страна для размещения производств. Все больше новых фабрик открывается, либо переносится часть производства, в страны Юго-Восточной и Южной Азии: во Вьетнам, Индонезию, Малайзию, Индию и Пакистан. Нельзя исключать, что компромиссной мерой между западными властями и бизнесом будет перенос производств именно в эти страны», — добавляет Илья Григорьев.

В целесообразности переноса производства именно в собственные страны сомневается и Ирина Айдрус. Она напоминает о том, что основная цель организации процесса в Китае и других развивающихся странах — это доступ к дешевым ресурсам. «Экономия на оплате труда, налоговые льготы — все это сделало американские и европейские международные корпорации более конкурентоспособными. Возврат многих бизнесов на историческую родину будет означать потерю конкурентоспособности», — поясняет эксперт.

Поэтому западные компании прежде всего рассматривают развивающиеся рынки: Индию, Вьетнам, Таиланд, Камбоджу Бангладеш, Бразилию, Мексику. То есть, те страны, которые могут обеспечить конкурентные преимущества за счет низкого уровня затрат.

Затратный переезд

В любом случае, перенос производства влетит многим компаниям в копеечку. Эксперты BoFa полагают, что такие расходы сократят рентабельность акционерного капитала компаний на 70 базисных пунктов. Как отмечает Ирина Айдрус, все промышленные компании работают на дорогом оборудовании. Так что перенос любого промышленного предприятия — это всегда очень затратно. Окупить «дорожные расходы» быстро смогут далеко не все.

«Срок окупаемости и стоимость переноса также сильно может варьироваться в зависимости от отрасли. Если мы говорим о предприятиях технологического сектора, то для них перенос производства может оказаться сравнительно дороже, но окупаемость будет более быстрой. Для предприятий легкой промышленности, это будет также недешево, и сроки окупаемости будут выше», — поясняет Илья Григорьев.

По мнению Артема Деева, в долгосрочной перспективе инвестиции от переноса производства из КНР окупятся, однако речь идет о значительном временном промежутке — от 10 до 15 лет.

«Во-первых, перенос в кризис не выгоден американским компаниям, во-вторых, такая масштабная операция негативно отразится на мировой экономике. Компании открывали заводы и производства в Китае потому, что получали дешевую рабочую силу и экономичную аренду, налоговые льготы и доступ к редкоземельным металлам, необходимым для производства гаджетов. Поэтому перенос негативно отразится именно на высокотехнологичных компаниях», — добавляет аналитик.

Китай готов прощаться

А что же Китай? Неужели он так легко расстанется с нерезидентами? По словам Ильи Григорьева, руководство КНР прекрасно осознает проблему и пытается решить ее за счет внутренних рынков. «Пока проблема успешно за счет этого решается, но риск снижения роста в среднесрочном плане сохраняется», — отмечает эксперт.

По мнению Артема Деева, Пекин будет бороться за своих нерезидентов. Причем не обязательно «пряником»: в Поднебесной могут и ввести новые пошлины на американские товары.

Между тем, Ирина Айдрус полагает, что Китай давно готовился к уходу западных компаний. Он на протяжении нескольких лет расширял свою долю или выкупал полностью западные и совместные производства.

«Важно понимать, что Китай еще в 2015 года принял программу Made in China 2025 с целью развития высокотехнологичных отраслей, ухода от технологической зависимости и достижения лидерства на глобальных рынках. Китай пытается уйти от зависимости экономики от добычи ресурсов, дешевого труда, производства товаров массового потребления в сторону создания продукции с высокой добавленной стоимостью», — напоминает руководитель программы Мировая экономика ИМЭБ РУДН.

К тому же, с ростом уровня жизни и повышением расходов на оплату труда привлекательность любой страны, куда вынесено производство, теряется, и достижение динамичных темпов роста становится невозможным. «Государство выделяет на реализацию этой программы субсидии, поддерживает финансово зарубежную экспансию государственных и частных корпораций. Поэтому вывод западными ТНК производств идет в унисон с долгосрочными и среднесрочными планами Китая», — добавляет Айдрус.

Не стоит забывать, что еще в 1980-е годы, на заре международного разделения труда Китай, создавая свои экономические зоны и заманивая в них западных резидентов, ставил иностранным инвесторам жесткие условия: они должны были делиться технологиями и know how. Таким образом, Поднебесная не теряла времени даром, создавая и развивая свои конкурентоспособные предприятия. И сейчас ей не надо тратить миллиарды и куда-то переезжать. Возможно, от нерезидентов КНР получила уже все, что хотела. Впрочем, нельзя ли то же сказать и о них?