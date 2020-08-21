Вход/Регистрация Подписка

Волна спроса на репетиторов в ожидании второй волны коронавируса

Москва, 21.08.2020
В преддверие нового учебного года в России резко вырос спрос на репетиторов-математиков и воспитателей.
#Рынок труда
#Образование
#Экономика
#Общество
  • Волна спроса на репетиторов в ожидании второй волны коронавируса

Flickr

Согласно данным сервиса Работа.ру, количество вакансий для репетиторов и учителей в России в первые две недели августа увеличилось на 66% по сравнению с двумя предыдущими неделями. Как сообщает РИА новости со ссылкой на текст исследования, частные компании увеличили количество предложений на 82%, а государственные — на 15%.

В период с 1 по 14 августа в топ-5 самых популярных вакансий вошли репетиторы по математике в начальных классах, преподаватели математики для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, преподаватели математики в пятых-восьмых классах, воспитатели, отмечают авторы исследования.

Еще две недели назад работодатели чаще всего искали лаборантов химического анализа, воспитателей, учителей, инженеров-химиков, гувернанток и преподавателей физкультуры.

В среднем по стране репетиторам предлагают зарплату до 55 тысяч рублей. В Москве встречаются вакансии и на 230 тысяч рублей, в Красноярске — на 150 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — на 130 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде — на 120 тысяч рублей.

Такой высокий спрос на репетиторов накануне начала нового учебного года одно из последствий пандемии и режима самоизоляции, уверен первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Практически во всех регионах страны школьники заканчивали учебный год в режиме дистанционного обучения, напоминает он. Родители в апреле и мае также усиленно погружались в учебный процесс вместе с детьми, у которых обучение проходило дома перед компьютером. И подготовка к ЕГЭ также велась дистанционно. На этом фоне спрос на услуги репетиторов был очень высоким летом, а стоимость учебного часа для выпускников выросла.

Поэтому и сейчас, перед 1 сентября, россияне заранее решают вопросы, связанные с подготовкой детей к школьному процессу, особенно востребованы репетиторы и различные курсы по подготовке старшеклассников и сдаче государственных экзаменов, уверен Павел Сигал. И наиболее востребованы репетиторы по русскому языку, математике, истории и обществознанию.

Также повышенному спросу на услуги по обучению детей способствует то, говорит эксперт, что многие граждане опасаются объявления осенью нового режима самоизоляции, когда школьники вновь могут начать учиться дистанционно. Поэтому сейчас также отмечен высокий спрос на планшеты, ноутбуки и гарнитуры (по сравнению с июнем-июлем продажи выросли на 25%). И, конечно, несмотря на снижение доходов и кризис, россияне продолжают вкладываться в обучение своих детей, так как это вопрос их будущего.

Основная причина такой активности, кончено, начало учебного года, соглашается член генерального совета «Деловой России» Владимир Кузнецов. Времена, когда сентябрь отдавался на «раскачку», давно прошли. Ситуация изменилась, конкуренция выросла, поэтому родители с претензией на светлое будущее своих чад начинают штурм бастиона знаний еще летом.

Вторая причина, менее очевидная, но тем не менее более актуальная слухи о второй волне коронавируса, уверен и Владимир Кузнецов. По словам эксперта, школы в этой ситуации вновь перейдут на дистанционное обучение, а репетиторы в этой ситуации будут более эффективны, чем учителя по Zoom. Так называемое домашнее образование, не очень популярное сейчас, выйдет на новый уровень, его даже планируют узаконить. Поэтому спрос на репетиторов в этой связи более чем объясним, и он будет достаточно высоким в текущем году.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Население Турции продает автомобили и дома и скупает золото
    Очередной валютный кризис накрыл Турцию. Население снова бросилось скупать твердые активы, правда, на этот раз главным объектом стал не доллар, а золото
  2. Пенсионная реформа может быть пересмотрена
    В период коронакризиса все громче звучат голоса в поддержку остановки и пересмотра параметров пенсионной реформы. Хотя мнения по поводу того, что же нужно делать, расходятся.
  3. Вежливый бунт
    Чего хотят белорусы вместо Лукашенко и почему не считают свой протест революционным
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама