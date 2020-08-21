Волна спроса на репетиторов в ожидании второй волны коронавируса

Согласно данным сервиса Работа.ру, количество вакансий для репетиторов и учителей в России в первые две недели августа увеличилось на 66% по сравнению с двумя предыдущими неделями. Как сообщает РИА новости со ссылкой на текст исследования, частные компании увеличили количество предложений на 82%, а государственные — на 15%.

В период с 1 по 14 августа в топ-5 самых популярных вакансий вошли репетиторы по математике в начальных классах, преподаватели математики для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, преподаватели математики в пятых-восьмых классах, воспитатели, отмечают авторы исследования.

Еще две недели назад работодатели чаще всего искали лаборантов химического анализа, воспитателей, учителей, инженеров-химиков, гувернанток и преподавателей физкультуры.

В среднем по стране репетиторам предлагают зарплату до 55 тысяч рублей. В Москве встречаются вакансии и на 230 тысяч рублей, в Красноярске — на 150 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — на 130 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде — на 120 тысяч рублей.

Такой высокий спрос на репетиторов накануне начала нового учебного года — одно из последствий пандемии и режима самоизоляции, уверен первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Практически во всех регионах страны школьники заканчивали учебный год в режиме дистанционного обучения, напоминает он. Родители в апреле и мае также усиленно погружались в учебный процесс вместе с детьми, у которых обучение проходило дома перед компьютером. И подготовка к ЕГЭ также велась дистанционно. На этом фоне спрос на услуги репетиторов был очень высоким летом, а стоимость учебного часа для выпускников выросла.

Поэтому и сейчас, перед 1 сентября, россияне заранее решают вопросы, связанные с подготовкой детей к школьному процессу, особенно востребованы репетиторы и различные курсы по подготовке старшеклассников и сдаче государственных экзаменов, уверен Павел Сигал. И наиболее востребованы репетиторы по русскому языку, математике, истории и обществознанию.

Также повышенному спросу на услуги по обучению детей способствует то, говорит эксперт, что многие граждане опасаются объявления осенью нового режима самоизоляции, когда школьники вновь могут начать учиться дистанционно. Поэтому сейчас также отмечен высокий спрос на планшеты, ноутбуки и гарнитуры (по сравнению с июнем-июлем продажи выросли на 25%). И, конечно, несмотря на снижение доходов и кризис, россияне продолжают вкладываться в обучение своих детей, так как это вопрос их будущего.

Основная причина такой активности, кончено, начало учебного года, соглашается член генерального совета «Деловой России» Владимир Кузнецов. Времена, когда сентябрь отдавался на «раскачку», давно прошли. Ситуация изменилась, конкуренция выросла, поэтому родители с претензией на светлое будущее своих чад начинают штурм бастиона знаний еще летом.

Вторая причина, менее очевидная, но тем не менее более актуальная — слухи о второй волне коронавируса, уверен и Владимир Кузнецов. По словам эксперта, школы в этой ситуации вновь перейдут на дистанционное обучение, а репетиторы в этой ситуации будут более эффективны, чем учителя по Zoom. Так называемое домашнее образование, не очень популярное сейчас, выйдет на новый уровень, его даже планируют узаконить. Поэтому спрос на репетиторов в этой связи более чем объясним, и он будет достаточно высоким в текущем году.