Мировые рынки уже отыграли программы помощи и низкие ставки

Финансовые рынки в Азии следом за Уолл-стрит в пятницу показали рост. Несмотря на это, в целом, заканчивающаяся неделя оказалась самой спокойной в августе. Во всем виноваты не очень хорошие экономические данные и чересчур оптимистичные прогнозы после мощного ралли, которое быстро ликвидировало убытки, вызванные пандемией коронавируса.

Индекс азиатских акций MSCI за пределами Японии вырос в пятницу на 1,1%, а индексы в Южной Корее, Гонконге и на Тайване в основном отыграли потери четверга. Несмотря на неплохое окончание недели в целом к пятнице индексы сумели лишь вернуться к уровням понедельника с чисто символическим ростом. К примеру, японский Nikkei закончил неделю с ростом на 0,4%, но в целом за последние дни потерял 1,4%.

Фьючерсы тоже в небольшом плюсе: EuroSTOXX 50 подрос на 0,4%; FTSE - на 0,1%; S&P 500 – на 0,3%. Правда, перед этим на фьючерном рынке был вызванный, в основном, техническими причинами существенный рост. Например, S&P 500 вырос на 54% по сравнению с самыми низкими мартовскими показателями благодаря программам помощи экономике, принятым практически всеми странами. Сейчас, говорят эксперты, рост по понятным причинам резко замедлится.

«Весь этот рост на рынках ценных бумаг происходил благодаря не росту стоимости акций, а скорее низким ставкам»,- приводит Reuters объяснение главы отдела стратегии в Азии гонконгского отделения банка Societe Generale Фрэнка Бензимры.

В четверг тучи сгустились над рынком труда в США. Численность новых заявок на пособие по безработице за неделю после некоторого перерыва вновь превысила миллион, а общее количество неработающих американцев, получающих пособие, составляет сейчас 28 миллионов человек.

Не оправдал прогнозы экономистов и индекс Филадельфийского отделения ФРС, отражающий изменения в росте экономики. Слабые показатели заставили снизиться ставки по гособлигациям и потянули вниз доллар. Так, ставка по десятилетним облигациям стабилизировалась на отметке 0,6574%.

Инвесторы ждут новых индексов менеджеров по закупкам (PMI) в Европе, Великобритании и США. Экономисты надеются, что они покажут рост и что этот рост придаст толчок восстановлению экономики после пандемии.

Между тем, фабричная активность в Японии снижается уже 16-й месяц подряд на фоне слабого как глобального, так и внутреннего спроса. Все больше оснований говорить, что надежды производителей на быстрое восстановление не оправдываются.

Что касается валютных рынков, то доллару никак не удается ослабить давление. Передышка, вызванная «минутами» ФРС, оказалось очень короткой. В общем, все указывает на то, что у американского доллара будет девятая подряд неделя скольжения вниз относительно корзины валют.

Британский фунт отыграл снижение к доллару и сейчас остановился на отметке 1,3245. Курс чувствительного к рискам австралийского доллара вновь поднялся до отметки 0,72. За евро сейчас дают 1,1878 доллара США.

Торговцы валютой ждут выступления в следующий четверг Джерома Пауэлла в надежде, что он сообщит хоть какие-то детали об ожидаемых переменах в фискальной политике главного американского банка. Особенно сильный интерес вызывает у всех отношение ФРС к инфляции.

Японская иена поднялась до 105,59 за доллар. Худшая неделя в августе выдалась у тайского бата. Причина – нестабильная политическая обстановка в королевстве.

Что же касается юаня, то он, напротив, вырос до 6,8935 за доллар на новостях положительной реакции в США на заявление Пекина о скором возобновлении торговых переговоров.

На сырьевых рынках обращает на себя внимание ситуация с ценами на нефть, которые растут уже третью неделю. Цена фьючерсов нефти марки Brent поднялась на 0,4% и достигла 45,07 доллара за баррель, а нефти марки WTI – на 0,3% и 42,95 доллара за баррель.