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Три акции, которые надо было купить на прошлой неделе

Москва, 21.08.2020
Наибольшую доходность обеспечили инвесторам в минувшую семидневку бумаги компаний «Яндекс», «Лензолото», TCS Group
#Рынок акций
#Фондовый рынок
#Экономика

YNDX +7,65%

LNZL +4,3%

TCSG +3%

Котировки «Яндекса» за неделю подскочили на 7,65% до 4700 рублей за бумагу, обновив исторический максимум.  Причина в том, что акции Яндекс вошли в индекс MSCI Russia по итогам августовской ребалансировки индекса. По оценкам экспертов, это может обеспечить приток порядка 900 млн долларов , которые глобальные индексные  фонды вложат в акции «Яндекса» 1 сентября, когда изменения в индексе вступят в силу. Также компания дорожает на фоне запуска приложения Go, которое объединит Яндекс.Такси и Яндекс.Драйв.

Дочка ПАО «Полюс», «Полюс Красноярск», выкупает у «Лензолото» ключевой актив — золотодобывающий комбинат. Сума сделки  19,9 млрд рублей. Если эта сделка будет одобрена, 21 сентября владельцы обыкновенных акций «Лензолота», которые голосовали против или  воздержались, будут вправе требовать выкупа своих акций. Цена выкупа может составить 19 567 рублей за обыкновенную акцию и 3607 рублей за привилегированную, говорится в сообщении компании. Это заметно вше рынка. На фоне этого акции самого «Лензолота» выросли на 4,27% до 18 320 рублей за бумагу.

Наконец, хорошо себя показала TCS Group, чьи GDR подорожали на 3% до 1824 рублей за бумагу на фоне дивидендной отсечки: тем, кто состоит в реестре акционеров на 21 августа (то есть купил бумаги 19 августа с учетом T+2), будет выплачено 20 центов на GDR 2 квартал 2020 года.

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