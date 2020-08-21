В России разрабатывают антиалкогольную концепцию

В России планируют разработать концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года.

Как говорится в проекте плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, российский Минздрав, Роспотребнадзор и Минпросвещения совместно с региональными властями собираются утвердить это концепцию в 2021 год. При этом она рассчитана на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, передаёт РИА Новости.

Ранее в Минздраве сообщали, что данная концепция подразумевает запрет продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года.

Напомним, согласно действующему законодательству, 16,5% ж – это пороговое значение крепости вина. В Минздраве при этом считают, что употребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных.

Между тем в Минфине РФ и в Минэкономразвития считают запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года необоснованным.