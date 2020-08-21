В Росстате назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Эксперты Росстата назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в стране. Согласно данным ведомства, больше всех в РФ зарабатывают нефтяники и газовики. Средний доход работников нефтегазовой отрасли составляет 159 тыс. ежемесячно, пишет «Российская газета».

На втором месте по уровню з/п сфера производства табачных изделий. Здесь в месяц в среднем можно заработать от 115,6 тыс. руб. Далее следуют предприятия воздушного и космического транспорта – здесь платят своим сотрудникам 101,1 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что эксперты сервиса Работу.ру провели исследование и составили рейтинг вакансий, соискателям которых предлагается высокая зарплата при работе дома.

На первом месте главный по сториз в компании-производителе смартфонов. Ему готовы платить от 250 тыс. руб. ежемесячно. При этом в описании вакансии отмечается, что речь идёт о сезонной работе, которая продлится 4 месяца.