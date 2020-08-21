Врач-онколог рассказал, кто чаще болеет раком

Иван Карасев – кандидат медицинских наук, известный российский врач-онколог и хирург – рассказал, какие люди более подвержены онкологическим заболеваниям. По его мнению, к такой категории, прежде всего относятся те, кто сильно сконцентрирован на негативных эмоциях, передаёт РИА Новости.

При этом он убеждён, что открытые люди, а также те, кто испытывают положительные эмоции, общительные, которые позитивно смотрят на вещи и мир – существенно меньше болеют.

«У закрытых же людей, агрессивно настроенных, неудовлетворенных жизнью онкологические заболевания диагностируются гораздо чаще», – отметил Карасев.

Кроме того, он напомнил, что причина появления раковых клеток в организме до сих пор не установлена.

«Однако существует ряд факторов, которые повышающих риск развития онкологических заболеваний. Это хронический стресс, хроническое воспаление, неправильное питание и генетическая предрасположенность», – резюмировал кандидат наук.