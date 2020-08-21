Вход/Регистрация Подписка

Врач опроверг информацию об отравлении Навального

Москва, 21.08.2020

Анатолий Калиниченко – заместитель главного врача Омской больницы скорой помощи № 1 – заявил, что медики не считают, что оппозиционный политик Алексей Навальный перенёс отравление. По словам врача, его практически полный диагноз специалисты уже знают, но пока не могут разглашать, передаёт РИА Новости.

«В результате лечения уже в течение суток, большого клинического наблюдения, осмотров, лабораторно-инструментальной дианостики, в настоящее время мы практически имеем полный диагноз. Диагноз отравление – ну, наверное, он где-то остаётся в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенёс отравление», – резюмировал заместитель главного врача Омской больницы скорой помощи № 1.

Напомним, утром 20 августа самолёт, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Его госпитализировали в реанимацию Больницы скорой медицинской помощи №1 и подключили к аппарату ИВЛ. По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навального отравили неустановленным веществом.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Население Турции продает автомобили и дома и скупает золото
    Очередной валютный кризис накрыл Турцию. Население снова бросилось скупать твердые активы, правда, на этот раз главным объектом стал не доллар, а золото
  2. Пенсионная реформа может быть пересмотрена
    В период коронакризиса все громче звучат голоса в поддержку остановки и пересмотра параметров пенсионной реформы. Хотя мнения по поводу того, что же нужно делать, расходятся.
  3. Вежливый бунт
    Чего хотят белорусы вместо Лукашенко и почему не считают свой протест революционным
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама