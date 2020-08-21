Врач опроверг информацию об отравлении Навального

Анатолий Калиниченко – заместитель главного врача Омской больницы скорой помощи № 1 – заявил, что медики не считают, что оппозиционный политик Алексей Навальный перенёс отравление. По словам врача, его практически полный диагноз специалисты уже знают, но пока не могут разглашать, передаёт РИА Новости.

«В результате лечения уже в течение суток, большого клинического наблюдения, осмотров, лабораторно-инструментальной дианостики, в настоящее время мы практически имеем полный диагноз. Диагноз отравление – ну, наверное, он где-то остаётся в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенёс отравление», – резюмировал заместитель главного врача Омской больницы скорой помощи № 1.

Напомним, утром 20 августа самолёт, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Его госпитализировали в реанимацию Больницы скорой медицинской помощи №1 и подключили к аппарату ИВЛ. По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навального отравили неустановленным веществом.