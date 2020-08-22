Аксиология государства*

Pacta sunt servanda**

1 июля 2020 года Россия провела незримую черту между своей прошлой историко-политической функцией и новым этапом развития. Изменения, которые приняты в Основной закон государства, являются фундаментальными для понимания того пути, который выбирает для себя страна. Ряд статей в корне меняют гражданское и международное право. Система власти и принципы назначений также изменены. Все эти поправки действительно делают страну новой, и к этой новой реальности нам всем придется адаптироваться.

И если юристам и законникам формулировки понятны, то для простых людей важно не только то, что написано, но и что в реальной жизни может измениться к лучшему вслед за изменениями в Конституции.

Народ понимает, что элита предлагает некую новую формулу взаимодействия в соответствии с современными вызовами и угрозами. Со своей стороны, народ, который поддержал преобразования, хочет качественно лучшей жизни и качественно нового сервиса от государства. Ответственного отношения к вопросам личной безопасности и работы правоохранительной системы, непредвзятых решений судов и справедливости. Народ требует и большей ответственности политиков и чиновников. Государство должно исполнять социальные обязательства, а социальные обязательства должны соответствовать реалиям.

Все это можно назвать общественным договором. Какие риски и какие возможности в его контексте стоят перед страной и гражданами?

Дело Фургала

На фоне глобальной перезагрузки правовой системы России и экономических проблем случились арест экс-губернатора Сергея Фургала и стихийные митинги в Хабаровске, которые показали недостаток доверия государству.

Сегодня чиновников по всей стране сажают регулярно. И такие задержания и аресты уже никого не удивляют. Но «казус Фургала» показал и обратную сторону медали.

Проведение любой протестной акции возможно лишь при совпадении трех необходимых условий. Во-первых, необходимо присутствие социальной группы с накопленными протестными настроениями. Даже небольшая, маргинальная с точки зрения остального общества, но организованная группа может стать необходимым инструментом для протестных акций. Во-вторых, необходимо участие структуры, группы, организации, способных создать и реализовать необходимую драматургию протестов, обеспечить организацию людей и администрирование процессов. В-третьих, необходимо наличие заказчика, который ставит задачу, формулирует конечную цель и обеспечивает ресурсом.

Если мы будем анализировать ситуацию в Хабаровске, то станет понятно, что это не просто люди собрались и уже две недели маршируют по городу. А все это четкий сигнал Кремлю от местных элитных группировок, которые встали на дыбы и выражают таким образом свою позицию.

Подобные региональные бунты проходили в России с начала 2000-х годов. Местечковые элиты, которые хапнули суверенитета, «кто сколько смог», никак не могли свыкнуться с мыслью, что теперь приходится считаться и согласовывать свои действия с Москвой. Региональный сепаратизм в той или иной форме присущ каждому региону. Водораздел свой — чужой пытаются провести постоянно. Приходит новый губернатор, и его сразу называют «варягом», местные элитные группы настороженно, а где-то и в штыки, принимают его решения и инициативы. Подобные ситуации в итоге выливаются в затяжные конфликты, «итальянские забастовки» и банальный саботаж. В конечном итоге, страдает регион и его жители, но элиты, манипулируя общественным мнением, доказывают, что, мол, губернатор слаб.

Пример Фургала показывает другую парадигму, когда местные элитные группы сплотились вокруг губернатора и даже путем дестабилизации ситуации в регионе показывают Кремлю, что от кормушки и ресурсов их не оттащить. В общем, раскачивают лодку как могут.

Путь очищения России от олигархо-криминальных группировок с зачисткой региональных элит продолжается уже 20 лет. В большинстве случаев уроки усвоены. Но новый виток обострения политической борьбы и тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса могут дать совершенно неожиданные последствия. Как говорится, к нам в гости прилетел «черный лебедь». И скорее всего, не один.

Президент вместе с партией

В этой связи всегда важно, как будет действовать власть, я имею в виду — верховная власть в лице Президента и Администрации. Кремль всегда опирался на правящую партию в решении региональных конфликтов, собственно, это логично, а иначе, зачем нужна «партия власти». Вот только последние два года партия «Единая Россия» вообще не демонстрирует активности в политической повестке. Все это сказывается на её рейтинге и влиянии на умы и сердца людей в регионах. А если брать в расчет итоги выборов в последние два года, мы увидим четкую тенденцию к потере лидерства практически во всех субъектах России. И это несмотря на то, что в каждом субъекте «Единая Россия» ранее сплотила региональные элиты, административный и финансовые ресурсы.

Если брать наиболее яркие примеры, то в случае с мерами поддержки бизнеса и граждан страны во время пандемии коронавируса единороссов вообще не было видно и слышно. Я сейчас говорю не про самопиар в фейсбуке или инстаграме, где активисты партии раздают гуманитарную помощь. Я говорю о системной работе партии власти на государственном уровне по защите граждан и их интересов. Такого не произошло.

Запрос на системное обновление партии власти созрел давно. И необходимо проводить это обновление не декоративно, как это зачастую делается через различные конкурсы «Алло, мы ищем таланты», а системно и повсеместно.

«Партия власти» должна стать реальным инструментом Президента, и если заявляет, что она партия Президента, то Владимир Путин должен ее возглавить. Тогда у Президента будет прямая возможность проводить структурные изменения в партии и спрашивать с партийцев.

Напомню, что Президент Владимир Путин уже возглавлял партию «Единая Россия» с 2008 по 2012 годы. На это время партии власти выпали тяжелые испытания. Мировой экономический кризис, политический кризис и Болотная площадь. Но сконцентрировав в руках и исполнительную ветвь власти (Владимир Путин с 2008 по 2012 годы был Председателем Правительства РФ), и законодательную (партия «Единая Россия» в парламенте имела конституционное большинство, 315 мандатов) Путин смог наладить слаженную работу, тем самым обеспечив минимальные экономические и социальные потери от мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Экономика России смогла максимально быстро восстановиться, были запущены серьезные федеральные проекты, страна подготовилась к проведению Олимпийских игр.

Такая политическая конструкция демонстрирует эффективность в кризисный период, но вызывает много вопросов с точки зрения тезиса о разделении ветвей власти. Особенно среди либеральной части российского политикума. Хотя тот факт, что президент США является партийным кандидатом, канцлер ФРГ является партийным кандидатом, их не смущает. Лидер партии власти сегодня несет прямую ответственность за решения партии, поведение членов партии и предлагаемые инициативы, а также тех политиков, которых выдвигает партия на выборах. Поэтому всегда, в любой стране мира требования к работе партии власти завышенные. Они — власть, — соответственно, ответственность за происходящее лежит на них.

Вопросы для новой политической системы

Это создает дополнительный люфт возможностей для оппозиционных партий. К сожалению, наша оппозиция научилась лишь громко делать популистские заявления. Конструктивной работы мало, предметных предложений еще меньше. В основном — эмоции. Тем не менее, «Единая Россия» теряет большинство не только в городских и областных советах, но и целые регионы, где из-за высокого протестного голосования избираются случайные кандидаты от оппозиции.

Не стоит оппозиционерам обижаться, но никакой системной работы на благо региона и его жителей «случайным» губернаторам Хакасии или Владимирской области выстроить не удалось.

Если смотреть сухие цифры, то бюджет не увеличивается, участие в различных федеральных целевых программах регионы не ведут (тут сразу соединение многих факторов: отсутствие коммуникаций у губернатора, непрофессиональная команда, отсутствие средств в бюджете, неумение работать с инвесторами), регионы сотрясают скандалы, а тем временем уровень жизни падает, предприятия банкротятся, люди уезжают.

Пример простой — Владимирская область. Губернаторские выборы выигрывает кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. За два года его деятельности ни одного серьезного проекта, в котором было бы задействовано правительство региона, реализовано не было. Более того, знаменитый Владимирский тракторный завод (продавал свою продукцию в 130 стран мира) приезжал спасать от банкротства сам Владимир Жириновский. Выступая перед согражданами, он пламенно заверял всех, что не допустит банкротства предприятия. Итог — через месяц после визита Владимира Вольфовича завод пустили с молотка за гроши. Теперь такого завода нет.

Все это я привожу в пример лишь для того, чтобы сказать, что власть везде и по всей вертикали должна быть ответственной. Это стоит учитывать, поскольку речь идет о новом политическом цикле и перезагрузке конституционного строя и всей системы.

Какая будет новая конфигурация, какие политические силы смогут содержательно и конструктивно работать на благо страны, появятся ли новые политические лидеры и новые смыслы? Эти вопросы сегодня стоят наиболее актуально в свете новых задач перед страной и политической элитой.

Смогут ли сегодня конструктивно работать региональные элиты и губернатор-варяг, смогут ли политические партии не заниматься популизмом и пустой критикой, а конструктивно развивать страну, сможет ли парламент эффективно выстраивать систему контроля, или мы не услышим ни одного внятного заявления, как это было во время ЧП в Норильске?

Сегодня граждане страны хотят чувствовать себя в безопасности и жить с уверенностью в завтрашнем дне. Развитие бизнеса, социальная поддержка и развитие инфраструктуры — вот основная задача государства. А если в регионах только после личного контроля Президента решается вопрос с детскими садами, то возникает вопрос как раз к губернаторам и всей вертикали — вы там чем занимаетесь? Красноречивым фактом бездарного управления может служить наводнение в Иркутской области и ликвидация его последствий. Владимир Путин лично три раза прилетал в регион. Хотя все последствия наводнения мог решить и губернатор. Но Сергей Левченко работать не хотел и написал заявление по собственному желанию. Бросил жителей и ушел.

Ответственность и легитимность

Ответственность местных властей в виду возросших рисков и фактор партийного контроля усиливается. Депутаты всех уровней должны не просто представлять тот или иной округ, они обязаны защищать интересы его жителей, помогать им и быть всегда на один шаг впереди. Именно так выстраивается эффективная система власти.

Вот, например, Татарстан — чемпион по участию в федеральных целевых программах. Как только Правительство РФ объявляет старт программы, тут же в Москву вылетает целая группа специалистов регионального правительства. И пока они не согласуют вопрос вхождения республики в программу, из Москвы не уезжают. А половина субъектов РФ в большинстве федеральных целевых программах вообще не участвует. Главная причина — безответственность. Собственно, как и некомпетентность. Но это производная от безответственности.

Вот, например, бюджет города Липецк составляет более 12 миллиардов рублей, а проживают в Липецке более полумиллиона человек. Сегодня это один из самых благоустроенных областных центров ЦФО. А город Южно-Сахалинск тратит в 2020 году почти 30 миллиардов рублей (причем в 2019 году бюджет был выше на 4,7 миллиарда рублей) на развитие и социальные программы для 200 тысяч сахалинцев. При этом в Южно-Сахалинске люди до сих пор живут в бараках, с детскими садами и школами большая проблема, как и с медициной.

Но вся страна помнит знаменитого губернатора Сахалинской области с миллиардом рублей наличности. Кстати, бывший мэр Южно-Сахалинска Андрей Лобкин, который руководил городом более 10 лет, сейчас проживает в США, спокойно дает интервью, несмотря на то, что в России он проходит по нескольким уголовным делам и находится в розыске.

Естественно, такие чиновники никакой ответственности за благо жителей города и региона не испытывали. Собственно, поэтому один из богатейших регионов России находится в плачевном состоянии.

Отдельно стоит вопрос легитимности власти. В большинстве случаев на выборы приходит процентов 15 населения. В основном это связано с качеством кандидатов. В этой связи стоит рассмотреть вопрос и о пороге легитимности. Если на выборах явка составила минимум 50 процентов избирателей — выборы состоялись. Такой порог заставит партии активней работать с гражданами, депутатам всех уровней регулярно встречаться с людьми и выполнять их поручения, а не появляться в округе раз в пять лет. Диалог между обществом и властью будет конструктивным, а эффективность каждого депутата будет видна всем. Критики данного предложения сразу скажут — это, мол, невозможно. Конечно, ведь мобилизовать 10 процентов гораздо проще, чем 50. Но тогда потом и удивляться не стоит низким рейтингам любых партий и народному презрению к тому или иному депутату. Что касается порога явки на выборы, последнее голосование за поправки в Конституцию показало, что даже 60 и 70 процентов явки несложное дело, когда люди понимают, что от их голоса зависит будущее страны.

А если говорить о вбросах и фальсификациях, то вбросы и фальсификации очень трудно осуществить при явке более половины голосующих граждан. Возрастает в разы контроль, манипуляции будут единичными.

Перезагрузка политической системы назрела давно. Декорациями не обойтись. Вызовы, с которыми столкнулась Россия внутри страны и на международной арене, показывают, что в нынешней ситуации необходимы новые, смелые и ответственные решения.

Ответственность чиновников

Чиновники зачастую не встроены в политическую модель и далеки от политики (как им кажется). Назначения происходят по принципу знакомства, а не профессиональных навыков. Ответственность тоже минимальная, если не считать уголовную. Сегодня чиновники стараются вообще занимать или выжидательную позицию, или просто переложить решение на коллегу. Отсутствие политической ответственности чиновников — основная этому причина. А раз нет ответственности, примеров карьерных последствий — то зачем об этом думать? Как следствие — глупые, эпатирующие выходки людей, олицетворяющих государство на своем уровне.

Взаимодействие чиновников и политических партий также должно быть усиленно. И в этом плане парламентский контроль за ключевыми проектами мог бы подстегнуть чиновников оперативней и качественней исполнять свои должностные полномочия. Ведь не секрет, что до сих пор работа по «майским указам» президента идет очень плохо, а чиновники научились только грамотно объяснять причины своих неудач вместо реального исполнения поручений. Всему этому есть объяснение — непрофессионализм. Вспомните бывшую заместителя министра здравоохранения Елену Бойко. Над ее выступлениями смеялась вся страна, она создала серьезную «конкуренцию» мэру Киева Виталию Кличко. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. В министерстве Елена Бойко отвечала за вопросы цифровизации. Еще в 2018 году президент Ассоциации развития медицинских технологий Михаил Эльянов опубликовал открытое письмо тогдашнему министру Веронике Скворцовой с требованием уволить Бойко «из-за вопиющей неэффективности». Бойко уволили только в 2020 году.

Сколько вреда своими действиями или бездействием нанесла чиновница здравоохранению? Сколько миллиардов бюджетных средств спущено в трубу из-за неумелых решений? Кто это все посчитает? Как определить ущерб, который нанесен государству?

В этой связи, запрос на открытость чиновников и контроль со стороны депутатов всех уровней и взаимодействие с общественностью очень важны.

Если мы возьмем пример КНР, то там каждый губернатор обязан в год улучшать свои экономические показатели на 10 процентов ВРП. Для наших губернаторов такие цифры кажутся запредельными, так как большинство из них привыкли за деньгами ездить в министерство финансов. Но если такая ответственность с целевыми показателями будет установлена и в России, хотя бы на 2-3 процента ВРП, губернаторам придется улучшать инвестиционный климат, развивать конкуренцию с соседями, создавать наиболее комфортные режимы для бизнеса. Тогда и жители региона перестанут «голосовать ногами» и покидать регион, начнут работать «вбелую», платить налоги. Они почувствуют заботу государства и сами станут его неотъемлемой частью.

Новый договор

Такие правила должны сформироваться между элитами и народом, между бизнесом, властью и обществом. Запрос нового времени демонстрирует, что такой общественный договор должен быть фундаментом новых отношений. Та турбулентность, которую сегодня переживает мир, влияет и на ситуацию внутри страны. И простой человек, не обличенный властью и большими деньгами, должен чувствовать себя уверенно и защищенно.

Он должен понимать, что бизнесмен в магазине не продает ему испорченные продукты (так как Роспотребнадзор работает честно и проверяет «просрочку»); цены на ЖКХ не растут, как акции Tesla, только потому, что директору управляющей компании необходимо купить очередную люксовую машину; полиция работает профилактически, а не приезжает, когда уже кого-то убили, и защищает невиновного, а не требует доказать невиновность денежными знаками; мэр города заботится о благоустройстве, ливневках и уборке мусора, а также о детских садах, здравоохранении и парках отдыха; губернатор ратует о росте инвестиций, создании новых рабочих мест и качественной социальной защите; олигархи не выводят деньги, заработанные в России, в офшоры и не тратят их на яхты, а вкладывают в поддержку неимущих внутри страны, занимаются меценатством и ведут социально ответственный образ жизни. Тогда уровень жизни ежегодно будет расти, граждане будут гордиться своей страной и властью, и к нам вернутся лучшие умы мира, как это было в золотой век России.

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*Аксилология — учение о ценностях, о ценностных суждениях

** Договоры должны соблюдаться (лат.)