COVID-19 в России: опубликованы данные о заболевших и умерших на 22 августа

За последние сутки в России выявили 4 921 новых больных коронавирусом. Таким образом, по данным оперативного штаба, к утру 22 августа в 85 регионах страны зафиксировано 951 897 заболевших COVID-19.

Из них выздоровели – 767 477 (+6 147). За время эпидемии жертвами коронавируса в России стали 16 310 человек (+121 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 687 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (+183). Далее следуют Подмосковье (+161),Ростовская область (129) и Ставропольский край (128).

Напомним, 21 августа в России было зафиксировано 4 870 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.