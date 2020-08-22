Иммунитет есть у всех переболевших Covid-19

Хорошие новости, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции. Шведские ученые считают, что главными врагами зараженных вирусом клеток являются специальные Т-клетки, которые их обнаруживают и убивают. Причем, они (клетки) это делают всегда при встрече с Covid-19 даже через большой промежуток времени.

Открытие очень важное, потому что оно, похоже, дает ответ на один из главных вопросов о коронавирусе: насколько долговечен иммунитет, вырабатывающийся в организме переболевшего коронавирусом человека?

Коронавирусные антитела не являются надежной защитой, потому что могут исчезать через несколько месяцев. Однако иммунная система человека очень сложная и многослойная система защиты. В ней имеются клетки, которые способны бороться с Covid-19 годы. Речь идет о клетках памяти, Т-клетках, которые запоминают вирус, находят зараженные им клетки и уничтожают их. Кроме этого, они «сообщают» другому типу клеток – В-клеткам, как создавать антитела. Это значит, что у человека, переболевшего коронавирусной инфекцией нового типа, причем, в любой форме, даже бессимптомной, появляются Т-клетки, которые через любой промежуток времени способны найти и уничтожить новый коронавирус. Эти клетки в отличие от антител способны жить годы и имеются у всех переболевших коронавирусом, даже у тех, у кого нет антител.

К такому выводу шведские ученые пришли после анализа крови 206 шведов, переболевших Covid-19 различной степени интенсивности. Т-клетки были обнаружены в крови всех участников исследования независимо от тяжести самой инфекции.

Результаты исследования, конечно, требуют дальнейшей проверки, но уже сейчас очевидно, что они подтверждаются исследованиями других медиков. Например, согласно результатам июльского исследования 36 переболевших коронавирусом человек у всех у них имелись Т-клетки, которые находили новый вирус и боролись с ним.

Согласно результатам другого исследования, проведенного в Германии среди 18 переболевших коронавирусом, Т-клетки были найдены у более чем 80%.

Ученые считают, что Т-клетки могут быть даже у людей, никогда не болевших коронавирусом Covid-19. Их обнаружили, например, более чем у половины 37 участников одного исследования и как минимум каждого третьего из 68 участников другого исследования.

Наиболее логичным объяснением этого феномена является, по мнению медиков, перекрестная реактивность, при которой Т-клетки появляются в организме в ответ на встречу не с данным, конкретным, а со схожим вирусом. В данном случае речь идет о заболевании другими коронавирусами, которые вызывают в том числе и самую обычную простуду.

Согласно результатам исследования, проведенного в начале августа, Т-клетки были найдены у 25 человек, никогда не болевших Covid-19. Эти клетки помнят и могут найти и уничтожить не только новый коронавирус, но и четыре уже известных коронавируса, вызывающих обычную простуду.

Ученые сделали важное открытие – доказали существование долговременного иммунитета, но пока неизвестно, насколько он долговечен. Авторы последнего исследования отмечают, что нашли Т-клетки в крови людей, переболевших Covid-19 несколько месяцев назад. Причем, у многих из них уже даже не было антител.

Известно, что Т-клетки, образовавшиеся после заражения, к примеру, коронавирусом SARS, могут жить даже не годы, а десятилетия. В одном из исследований в крови участников были обнаружены Т-клетки, которые «знакомы» с Covid-19, через 17 лет после того, как они переболели SARS.