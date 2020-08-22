Курс доллара: в Сбербанке объяснили обвал рубля

Рубль в конце рабочей недели усилил своё падение в обеих валютных парах. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 74,70 руб., подорожав за сутки на 91 коп. При этом в моменте доллар поднимался выше 75,00 руб., что произошло впервые с 6 мая. Курс евро вчера вечером составил 87,93 руб., что на 36 коп., выше чем при закрытии четверга. В моменте единая валюта ЕС торговалась выше 88 руб. впервые с 30 марта.

Таким образом, рубль вчера обвалился к основным резервным мировым валютам из-за целого ряда геополитических рисков вокруг нашей страны. В первую очередь, инвесторы вчера выходили и рублёвых активах на новостях о ситуации вокруг оппозиционного политика Алексея Навального и событий в Белоруссии.

Кроме того, крайне негативно на курс рубля сказалась динамика нефтяных котировок. Напомним, вечером в пятницу цены на «чёрное золото» устремились вниз на опасениях по поводу спроса. Так, стоимость контрактов на Brent рухнула до 43,65 долл. за бочку (-2,78%). Ещё больше подешевели фьючерсы на нефть WTI, которые за сутки потеряли в цене 3,08%, торгуясь по 41,5 долл.

Михаил Шульгин из «Открытие Брокер» напомнил, что вчера курс рубля, обрушившись к отметке в 75,00, вернулся на уровни начала мая и достиг минимума за 3,5 месяца. По его мнению, негативным фактором для национальной валюты является нестабильная ситуация в Белоруссии. При этом, как убеждён эксперт, давление на рубль усилилось после того, как руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков заявил о готовности нашей страны помочь официальному Минску урегулировать ситуацию в Белоруссии, если нас об этом попросят.

«Но всё-таки мы считаем основным триггером, который тянет нацвалюту вниз мировые цены на нефть, которые вчера ближе к вечеру опустились даже ниже 44 долл. за бочку. Ранее мы предполагали, что падение котировок «чёрного золота» ниже 45 долл. за баррель будет фактором дополнительного давления на рубль», – подчеркнул Шульгин.

При этом он отметил, что рубль вошёл в тройку аутсайдеров в сегменте валют ЕМ по итогам рабочей недели.

«Если ранее рубль регулярно получала поддержку со стороны спроса на госдолг, но на этой неделе ОФЗ вообще не сумели оказать нацвалюте хоть какую-то поддержу», – резюмировал он.

Валерий Емельянов из ИК «Фридом Финанс» считает, что рубль вчера снижался на внешнем негативе для России, который был усилен резкой коррекцией нефтяных котировок.

«Прежде всего из-за этого национальная валюта накануне вышла на новые минимумы с начала мая. Так, вчера доллар на торгах Мосбиржи преодолел отметку в 75,00. В понедельник вероятна коррекция не ниже 74,00. Единая валюта ЕС также в пятницу вышла на максимум с конца марта, подскочив до 88,30 руб. В понедельник мы ожидаем что пара евро-рубль останется у отметки 88,00. При этом в целом следующая рабочая неделя может завершиться для рубля очень печально – есть вероятность, что доллар укрепится в районе 77,00 руб., а евро протестирует уровень в 90,00 руб.», – заявил Емельянов.

По мнению операционного директора казначейства УБРиР Владимира Зотова, за прошедшую неделю существенных изменений в информационной поле, которые бы могли существенно повлиять на рынки и как-то отразиться на экономике, не случилось.

«Поэтому в целом все торговые площадки вели себя спокойно. При этом ЦБ продолжает активно использовать свои инструменты, чтобы регулировать курс рубля. В частности, Банк России активно продаёт валюту на внутреннем рынке. Например, только 19 августа было продано валюты на общую сумму более 3 млрд руб. Кроме того, Минэкономразвития в четверг выпустило позитивный прогноз о ВВП России, что в ближайшей перспективе будет положительно воспринято валютным рынком. В этой связи мы полагаем, что на следующей неделе доллар будет торговаться в коридоре 73,00-74,50 руб., а евро в диапазоне 87,00-89,00 руб.», – считает он.

В свою очередь, аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB пояснили почему инвесторы в конце недели решили избавиться от рубля. По их мнению, игроки продавали российскую валюту из-за политики, а также общего ухудшения настроений на мировых рынках и укрепления доллара на рынке Forex.

Кроме того, к этому добавилась «традиционная осторожность инвесторов в преддверии выходных». По оценкам аналитиков Сбербанка, если геополитический фон в начале следующей неделе будет стабилен, российская валюта может частично отыграть потери, а в случае обострения ситуации - рубль может ещё немного ослабнуть.