Лукашенко приказал военным без предупреждения реагировать на нарушения западной границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал руководству Минобороны без предупреждения реагировать на нарушения границы на западном направлении. Такую задачу Лукашенко поставил министру обороны Виктору Хренину в ходе посещения в субботу полигона под Гродно, сообщает ТАСС.

"Без предупреждения. Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения", - сказал Лукашенко.

Ранее действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с военными в Гродно призвал принять «самые жёсткие меры» в целях защиты территориальной целостности страны. По данным агентства Sputnik Беларусь, такое распоряжение Лукашенко отдал главе Минобороны Белоруссии и командующему Западным оперативным командованием.

«Поручаю предпринять все усилия, чтобы защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно. С принятием самых жёстких мер по защите территориальной целостности нашей страны», – резюмировал белорусский лидер.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США организовывают беспорядки на территории страны. При этом он подчеркнул, что американцам в этом подыгрывают европейцы.

«Создан специальный центр под Варшавой, – сказал он во время общения с работниками агрокомбината «Дзержинский». – Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолёты летать, это неслучайно».

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.