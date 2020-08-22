Метаморфозы осени: к какой погоде готовиться россиянам

Климатический тренд текущего года – непредсказуемая и нестабильная погода, которая порой напоминает настоящее наваждение. Не успевают жители Русской равнины привыкнуть к теплу и солнцу, как набегают тучи, становится холодно, а целые регионы накрывают мощнейшие циклоны с ливнями, которые также стремительно стихают. Но россияне уже давно не прячут в дальний ящик зонтики и ветровки, так как в любой момент всё в очередной раз может поменяться.

Уже уходящее лето (даже не вериться, что оно подходит к концу) было непростым. При этом синоптики предупреждают: грядущая осень несёт свои метаморфозы и всех нас ожидают не менее удивительные погодные сюрпризы.

Прогноз погоды в России на сентябрь

Метеорологический прогноз на первый месяц календарной осени порадует большую часть территории России комфортной и стабильной погодой без сильных температурных качелей. Общий климатический фон будет тёплым и безоблачным, обильные осадки станут редким гостем, регионы страны порадует пусть не самое продолжительное, но очень комфортное бабье лето.

Согласно прогнозу синоптиков, летняя погода продолжит свой бал в Крыму, жители и гости самого популярного морского побережья страны смогут вдоволь насладиться пляжным времяпровождением. Климатическая обстановка здесь будет стабильной, но без знойного палящего солнца, а море отдаст свои накопленные за последние месяца закрома тепла и будет комфортным для плавания. Синоптики обещают не менее плюс 26 вдоль побережья, особенно тепло будет в Ялте, Гурзуфе, Севастополе и Керчи: здесь даже ночью установится температурная отметка не менее плюс 21.

Неожиданно жарким выдастся сентябрь в Краснодарском крае, особенно порадует Адлер, Анапа и Сочи: там прогнозируются плюс 30-31.

Заметное похолодание придёт к югу России ближе к третьей декаде первого месяца осени: днём градус упадёт до плюс 23, возможны дожди, которые периодически будут превращаться в обильные ливни.

Ясным и сухим прогнозируется сентябрь для жителей Москвы и близлежащих регионов: столбики термометров будут показывать до плюс 24, заметное похолодание может наблюдаться лишь после 15 сентября. С похолоданием в столичные регионы придут ветра, проливные дожди и общий климатический фон до плюс 15 днём, и до плюс 9 ночью.

Для жителей Санкт-Петербурга установится привычная для начала сезона погода: предварительные данные обещают классические для региона дожди и бабье лето, которое продлится не менее 5 дней. Климатическая ситуация в городе на Неве в целом будет не критической, но пасмурной, и несмотря на свои метаморфозы не создаст петербуржцам и гостям Северной Пальмиры больших неудобств.

Погоды в октябре. Предварительный прогноз синоптиков

Покладистый сентябрь, по прогнозу метеорологов, сменит своенравный октябрь: большую часть территории России окутают настоящие осенние ливни, а средний дневной температурный фон по стране зафиксируется на отметке в плюс 13-15.

Юг России взбудоражит шторм и непогода на море, температура воздуха упадет до плюс 16, а ночью показатели термометров начнут медленно спускаться вниз до плюс 7-9. Небо закроют пасмурные облака, а это значит, что в регион пришла настоящая традиционная осень.

Ещё более осенней и угрюмой будет Москва. В отличии от юга страны, как предупреждают синоптики, столичный регион практически сразу уйдёт под власть наступающих холодов. Днём воздух прогреется не более, чем до плюс 11, а ночью ожидается не выше плюс 4-5. Несмотря на редкие дожди, погода будет довольно зябкой и пасмурной. При этом специалисты самых разных метеослужб уверяют, что солнце надолго спрячется от жителей Москвы и Подмосковья.

Город на Неве проведёт октябрь в лучших традициях жанра: большая часть месяца пройдёт под девизом привычных октябрьских ливней, а ближе к ноябрю петербуржцев ожидает первый мокрый снег с дождём. Градус не превысит плюс 9, ночью возможны первые заморозки.

Долгосрочный прогноз погоды в России на ноябрь

Ноябрь в этом году, по заверениям синоптиков, можно будет смело назвать неординарным. Погодных метаморфоз в последнем месяце календарной осени будет в избытке.

Если обычно обильные снегопады на большей части Европейской территории России выпадают лишь к началу зимы, то ноябрь 2020 обещает первые зимние осадки и морозы уже в самом начале месяца.

Столь удивительные метаморфозы осени как нельзя лучше дополняют общую картину прошедшей весны и лета и, к примеру, ноябрьские снежинки довольно рано закружат в Москве, там же ожидаются традиционные зимние морозы.

СПб обещает быть пусть и прохладным, но прозрачным: морозы и ясное небо – настоящая поэзия для жителей культурной столицы. Днём ожидается нулевая температура, а ночи будут минусовыми и морозными. Мокрый снег будет редкостью, гололёды также не предвидятся и в целом ноябрь в Петербурге станет очень комфортным для туристических прогулок.

Юг России будет штормить, хотя дождей ожидается очень мало, по ночам прогнозируются первые заморозки и общий температурный фон не более, чем до плюс 11.

Жителям Поволжья метеорологи дают очень аккуратный прогноз: согласно долгосрочному прогнозу, ноябрь будет малооблачным, но пока неизвестно, когда возможны первые заморозки. Днём температура воздуха не поднимется выше плюс 4-6, а первый снег может выпасть только после 15 ноября.

В целом же сейчас утверждать, что именно так сложится климатическая обстановка в России предстоящей осенью, пока рано. И если сентябрьская погода уже поддаётся прогнозированию, то о том какие метаморфозы и сюрпризы приготовили нам октябрь и ноябрь можно будет более точно говорить чуть позже. Но все мы знаем, что у природы нет плохой погоды. Поэтому ждём наступление осени с огромным нетерпением и надеждой на лучшее.