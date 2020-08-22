Самолёт с Навальным прибыл в Берлин

Самолёт с оппозиционным политиком Алексеем Навальным на борту прибыл в Берлин.

По данным РИА Новости, которое ссылается на сервиса FlightRadar, судно Bombardier Challenger 604 приземлилось в аэропорту столицы Германии в 08:47 по местному времени (в 09:47 мск).

Согласно данным сервиса, пунктом прибытия первоначально значился аэропорт Шенефельд. Однако, судя по интерактивной карте, воздушное судно посадили в аэропорту Тегель, котоырый расположен недалеко от центра Берлина.

Ожидается, что Навального, который продолжает находиться в коме, будут лечить в клинике «Шарите».

Напомним, утром 20 августа самолёт, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Его госпитализировали в реанимацию Больницы скорой медицинской помощи №1 и подключили к аппарату ИВЛ.

По словам пресс-секретаря ФБК * Киры Ярмыш и родных политика, Навального отравили неустановленным веществом. Но это версия пока не нашла подтверждения. Как установили российские врачи, основным рабочим диагнозом является нарушение обмена веществ.

* Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» Минюстом РФ внесена в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.