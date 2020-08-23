COVID-19 в России: опубликованы новые данные по умершим и заболевшим

За последние сутки в России выявили 4 852 новых больных коронавирусом.

Таким образом, по данным оперативного штаба, к утру 22 августа в 85 регионах страны зафиксировано 956 749 заболевших COVID-19. Из них выздоровели – 770 639 (+3 162). За время эпидемии жертвами коронавируса в России стали 16 383 человек (+73 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 611 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (+180). Далее следуют Подмосковье (+164), Свердловская область (129) и Ростовская область (128).

Напомним, 21 августа в России было зафиксировано 4 870 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.