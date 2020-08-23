Десятки тысяч протестующих заняли часть проспекта Независимости в Минске

Десятки тысяч протестующих оппозиции заняли не только площадь Независимости в Минске, но и прилегающую часть проспекта Независимости.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, сторонники оппозиции стягиваются на площадь Независимости, где находятся Дом правительства, ЦИК и нижняя палата парламента, с разных концов города. Протестующие движутся в разных направлениях до соседней станции метро «Октябрьская» и дворца Республики. При этом движение машин по проспекту Независимости полностью остановлено.

В свою очередь сайт газеты «МК» передаёт, что по предварительным оценкам, которые озвучили представители оппозиции, на митинг на площади Независимости собралось уже более 200 тыс. человек. При этом отмечается, что люди продолжают подходить к месту сбора.

Планируется, что дальше демонстранты пройдут мирным маршем к гостинице «Планета», где запланирован митинг. Гостиница находится недалеко от стелы «Минск - город-герой». Сам мемориал и территория вокруг него взята под охрану военными.

Ранее сообщалось, что минская милиция предупредила жителей белорусской столицы о готовящихся провокациях на сегодняшних акциях оппозиции. По словам начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова, цель сегодняшних несанкционированных акций расшатать ситуацию и внести разлад в общество.

«Организаторы этого процесса используют людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных массовых мероприятиях, со всеми вытекающими последствиями», – подчеркнул он.

«Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях. Будьте благоразумны и сдержаны, остановите от необдуманных поступков своих детей», – резюмировал Кубраков.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.