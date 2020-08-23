Минская милиция предупредила о готовящихся провокациях на сегодняшних акциях оппозиции

Минская милиция предупредила жителей белорусской столицы о готовящихся провокациях на сегодняшних акциях оппозиции. По словам начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова, цель сегодняшних несанкционированных акций расшатать ситуацию и внести разлад в общество, передаёт РИА Новости.

«Организаторы этого процесса используют людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных массовых мероприятиях, со всеми вытекающими последствиями», – подчеркнул он.

Кроме того, главный милиционер Минска отметил, что в ходе несанкционированных акций повреждается городское имущество.

«Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях. Будьте благоразумны и сдержаны, остановите от необдуманных поступков своих детей», – резюмировал Кубраков.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский – президент Украины – посоветовал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко провести в стране повторные выборы. В интервью телеканалу Euronews он подчеркнул, что сделать это надо в самые короткие сроки.

Как пояснил Зеленский, если действующий глава Белоруссии уверен в себе и в выборе народа, то чтобы всех успокоить необходимо провести повторные выборы.

«Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет», — подчеркнул президент «самостийной».

При этом он считает, новые выборы можно было бы провести под наблюдением международных наблюдателей и вообще всех, кого только возможно.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.