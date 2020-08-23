Найти работу в интернете: основные моменты

Поиск работы в интернете можно реализовывать по-разному. Вот вам несколько вариантов и их особенности.

Вебсайты компаний. Если вы желаете построить карьеру в большой корпорации, зайдите на ее сайт. Здесь часто размещают вакансии, однако помните, что данные могут быть устаревшими. Но кто ищет – тот найдет. Это способ прямой и надежный, и вам не придется тратить время на другие варианты поиска.

Агрегаторы вакансий. Это быстрый и удобный способ, который сегодня является одним из самых популярных. Сайты по трудоустройству, например, https://jobfilter.ru/, очень информативны и выдают именно то, что человек ищет. Кроме того, они постоянно обновляют информацию и предоставляют только свежие данные. Вам просто нужно составить грамотное резюме, в котором следует описать свой профессиональный опыт и обосновать, почему именно вы подходите на ту или иную должность.

Социальные сети. В какой бы из социальных сетей вы ни были зарегистрированы, вы можете использовать ее для активного поиска работы. Если вы общительны и настойчивы, этот способ отлично вам подойдет. К тому же, он довольно эффективен, а также позволяет познакомиться с новыми людьми.

Профессиональные сайты. На них выкладываются вакансии для представителей определенных профессий. Способ, прямо скажем, эффективный, но подходит далеко не всем. К тому же, вакансий там обычно немного.

Cайты кадровых агентств. Крупные рекрутинговые агентства обычно находятся в больших городах. Если вы первоклассный специалист, имеющий солидный опыт работы, вам стоит обратиться в подобное агентство. Однако тут важно ориентироваться на репутацию кадрового агентства и убедиться, что перед вами профессионалы, а не мошенники. Будьте бдительны!

Блоги. Если вы творческий человек, фрилансер или специалист узкого профиля, это ваш вариант. Как и везде, поиск работы в блогах имеет свои особенности. Например, вы можете рекламировать самого себя или добавить в друзья людей, знакомство с которыми могло бы стать для вас полезным в будущем. А еще вы можете объединяться в сообщества с интересными людьми и обмениваться с ними информацией о работе.

Вебсайты государственных органов. Если вы юрист, специалист по делопроизводству или управленец, то этот способ для вас подходящий. Сайты ФНС, МВД, прокуратуры и других государственных органов регулярно размещают объявления о том, что проводится конкурс на замещение должности государственной службы, например. Тут же публикуют требуемые документы, сроки конкурса и контактную информацию. Если вы действительно мечтаете попасть на государственную службу, стоит рассмотреть этот способ.