Оппозиция вышла, Лукашенко не ушел

В Белоруссии могут начать закрывать предприятия

Судя по высказываниям президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с забастовками достаточно серьезная. Он перестал говорить о «паре сотен нежелающих работать», а заговорил о привлечении рабочей силы из-за границы. В частности, Лукашенко пригрозил заменить бастующих работников «Беларуськалия» «безработными украинскими шахтерами». А выступая на митинге в Гродно, президент Белоруссии заговорил о перспективах закрытия бастующих предприятий. «Если предприятие не работает, с понедельника замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие», – заявил Лукашенко в субботу, 22 августа.

Назвать количество точное количество неработающих предприятий или количество бастующих на них работников не берется никто. На эти заводы не пускают не только журналистов, но и самих бастующих, а активистов из числа рабочих арестовывают. Не все работники бастуют в открытую, опасаясь увольнений и арестов: некоторые берут больничный или отпуск за свой счет или проводят «итальянскую забастовку».

«Остывать» люди пока отказываются. Дров в костер подбрасывает обнародование новых фактов пыток задержанных и появление новых жертв. Так, например, недавно было обнаружено в лесу тело пропавшего на митинге 12 августа Никиты Кривцова, повешенного и со следами побоев.

Он стал четвертой жертвой протестов: двое были застрелены силовиками во время митингов, а один умер от побоев в больнице. Учитывая то, что число пропавших без вести после протестов превышает 80 человек, количество жертв может резко увеличиться.

Не способствуют установлению доверительных отношений между оппозицией и властями отрицание президентом массовых избиений. «60% показывали синяки. 60% — постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей», — заявил Лукашенко.

Наряду с этим, глава государства постоянно требует от силовиков «навести порядок» на улицах городов, намекая на новые разгоны протестующих. Но в настоящее время улица — за оппозицией.

Протест оказался более массовым

Очередным смотром сил оппозиции стали воскресные митинги 23 августа, которые прошли по всей стране. В Минске протестующие планировали собраться в 14.00, но власти с помощью проверок ГАИ фактически заблокировали въезд в столицу, остановили городской транспорт и даже закрывали мосты для пешеходов.

Сотни тысяч протестующих, тем не менее, смогли заполнить собой огромную Площадь независимости около Дома правительства и прилегающие к ней улицы, но на два часа позже. Тем временем колоны демонстрантов продолжали прибывать. Власти всю неделю надеялись на угасание протеста, однако количество протестующих оказалось большим, чем в прошлое воскресенье, когда митинговало около 200-300 тыс. человек.

Помитинговав на Площади независимости, огромная колона направилась к гостинице «Планета», находящейся возле стелы «Минск — город-герой», повторив маршрут недельной давности, но в обратном порядке. Саму стелу и музей истории Великой Отечественной войны охраняли ОМОНовцы и военнослужащие в каскахи бронежилетах, вооруженные автоматами Калашникова. Силовики стояли за растянутой по земле колючей проволокой, отделяющей их от демонстрантов.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что митингующие ходят «под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей» и устраивают свои акции возле мемориалов и памятников ВОВ. «Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах – вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», – сказал Хренин.

Часть протестующих подошли к военным и высказала недовольство участием армии в патрулировании мирного митинга. Мария Колесникова, сопредседатель штаба Тихановской и один из членов Координационного совета оппозиции, через мегафон попросила митингующих отойти к гостинице «Планета», на чем инцидент был исчерпан.

Постояв у охраняемой армией стелы «Минск — город-герой» митингующие отправились к офису Лукашенко – Дворцу независимости,находящемуся в полутра километрах от стелы. После того как протестующие приблизились к дворцу, на его территории сел президентский вертолет. Участники шествия расценили это как желание президента ретироваться с места событий, хотя может быть и наоборот, и Александр Лукашенко прилетел посмотреть на митинг из окна своего рабочего кабинета. Последняя версия оказалась верной: позже в сети появились видеокадры, на которых Лукашенко выходит из своего вертолета с автоматом Калашникова в руках, правда, с отстегнутым магазином.