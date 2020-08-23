Преимущества открытия оффшорной компании в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты являются одним из крупнейших международных экономических центров. Это страна с развитой экономикой и надежной банковской системой, стабильным курсом национальной валюты, поэтому вести бизнес в ОАЭ престижно и выгодно. Иностранные бизнесмены могут открывать местные, оншорные и оффшорные компании.

Преимущества регистрации оффшора в Эмиратах

Для регистрации оффшорной фирмы в ОАЭ можно выбрать одну из трех предложенных свободных экономических зон. Открытие такой компании имеет ряд неоспоримых преимуществ для иностранных предпринимателей, а именно:

возможность открытия компании со 100% иностранным капиталом;

отсутствие требований по проведению аудита и ведению финансовой отчетности;

освобождение от налогов и сборов;

упрощенная схема регистрации оффшора;

отсутствие контроля со стороны государства за проведением валютных операций;

надежность и стабильность банковской системы;

невысокие тарифы на обслуживание в банках.

Благодаря закрытому реестру узнать информацию о владельце оффшорной компании невозможно. По сравнению с местными и оншорными открыть оффшорную фирму дешевле и быстрее.

Ограничения и процедура открытия оффшорной фирмы

Открывается оффшорная компания ОАЭ в одной из трех фри-зон, при этом вести деятельность можно только за пределами страны. Есть и ограничения, с которыми рекомендуется ознакомиться перед оформлением оффшора.

Запрещается не только вести бизнес на территории страны, но и сотрудничать с местными организациями. При этом разрешено покупать акции таких фирм. Учредители не получают резидентскую визу и не могут арендовать реальный офис.

Несмотря на ряд ограничений, регистрация оффшорной компаний для иностранных предпринимателей позволяет выгодно вести международную торговлю. Отличительной особенностью оффшора является отсутствие налога на доходы, прирост капитала, дивиденды и др.

В зависимости от эмирата могут отличаться требованиями к иностранным владельцам оффшора и процедура регистрации. С учетом вида деятельности необходимо подбирать подходящую свободную экономическую зону и тип компании.

Название фирмы должно соответствовать корпоративной деятельности. Для регистрации оффшорной компании следует обратиться к специальному регистрационному агенту, который имеет лицензию и помогает с открытием оффшора.

После сбора пакета документов, их перевода и оплаты госпошлины владелец компании получает на руки всю документацию и направляется в банк для открытия счета. Открыть оффшор в ОАЭ могут, как индивидуальные, так и корпоративные акционеры, при этом отличается перечень документов.

Владельцы-физические лица должны предоставить агенту паспорт, резюме потенциального учредителя, название компании и справку о подтверждении места жительства. Если владельцем оффшора будет юридическое лицо, то потребуется дополнительно выписка с банка о состоянии счета, из налоговых органов и др.