Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в России выпадет первый снег

Лето 2020 ещё не успело передать свои права календарной осени, а многие уже задумались о климатической зиме и первых снегопадах. Синоптики в своих прогнозах солидарны – первого снега России придётся ждать совсем недолго. К слову, жители северных регионов его уже дождались.

Остальных россиян снежная климатическая зима начнёт радовать или огорчать уже в конце сентября – начале октября. Устойчивый же снежный покров почти на всей территории страны в этом сезоне может установиться в ноябре.

Погода в Магаданской области. Прогноз синоптиков

Как мы уже рассказали, первый снег на территории России выпал ещё накануне. Произошло это сразу в 9 районах Магаданской области. При этом, как полагают синоптики, теперь, он будет лежать на горных вершинах до весны.

Правда, в населённых пунктах региона снег в скором времени всё-таки растает, а уже настоящие снегопады накроют Колыму в начале октября. Тогда же станет по-настоящему холодно. Местами столбики термометров будут опускаться до минус 5-10. В горных районах Магаданской области стабильный снежный покров, который постоянно станет пополнятся новыми порциями «белых осадков», образуется чуть раньше – в начале второй декады сентября.

Погода в Республике Алтай и Алтайском крае

Первый снег также уже выпал в Республике Алтай. В частности, видео настоящего снегопада опубликовала на своей страничке в соцсетях жительница Горного Алтая, по словам которой снежным выдался вчерашний день на Акташском ретрансляторе, расположенном на высоте более 3-х тыс. метров.

Правда, и здесь белое покрывало в ближайшее время сойдёт на нет, растаяв под лучами солнца, которого в Алтае в начале сентября будет в избытке. При этом, согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, плюсовые показатели в Республике Алтай, а также в Алтайском крае будут держаться, как минимум до середины октября.

И лишь в 20-х числа второго календарного месяца осени климатическая обстановка в этих регионах начнёт ухудшаться. Тогда же ожидаются мощные снегопады. На земле снег, конечно, долго лежать не будет, но и очень быстро сходить тоже не станет.

Стабильные снегопады и морозы прогнозируются примерно в начале ноября. Например, в Горно-Алтайске в период 4 по 10 ноября может выпасть до месячной нормы осадков, а воздух остынет до минус 5-8. Аналогичная ситуация ожидается в ноябре в Барнауле. Здесь, правда, мощные снегопады возможны уже в самые первые дни последнего месяца календарной осени 2020, а морозы к началу второй недели ноября ударят до минус 10-15.

Погода в Москве. Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в столице

Синоптики, проанализировав сводки погоды за последние 10 лет, предположили, что первый снег выпадет в Москве предположительно в 20-х числах октября. При этом первые заморозки могут быть зафиксированы уже в сентябре. Однако, как считают специалисты самых разных метеослужб, будут они совсем непродолжительными.

По христианским обычаям начало зимнего сезона в Москве выпадает на Покров Пресвятой Богородицы, которое православные празднуют 14 октября. Считается, что именно в этот период первый наст снега покрывает землю. Но в последние годы, этого не наблюдалось. В частности, в прошлом году 14-15 октября было солнечно, воздух прогревался до плюс 10 и никакого снега не было.

Предположительно, не следует ждать раннего снега в столице и в этом году. Пока метеорологи аккуратно предполагают, что похолодание придёт в регион в последнюю неделю октября. Тогда же, по прогнозам синоптиков, в Москве выпадет и первый снег.

Стабильно холодно и снежно может стать в столичном регионе в ноябре и то уже ближе к началу последней декады, когда градусники даже в светлое время суток станут показывать минус 4-5. После полуночи ожидаются более кусачие и зимние морозы до минус 15. Поэтому выпавший в этот период снег уже не растает и сохранится до начала календарной зимы.

Когда выпадет первый снег? Прогноз погоды и народные приметы

Когда ещё не существовало специальных служб по прогнозу погоды, а метеорологические спутники не бороздили просторы вселенной, наши предки по народным приметам почти с точностью до дня определяли даты первых снегопадов.

Так, считалось, что если конец августа засушливый и тёплый – то морозов со снегопадами раньше ноября ждать не приходится. Хороший урожай красной рябины – напротив, указывал на приход ранней и снежной зимы. Поздно опавшие листья с деревьев являлись предвестником декабрьских снегопадов.

Много информации можно получить, наблюдая за насекомыми. Так, если в августе муравьи строят огромные муравейники – снегопадов можно ждать уже в октябре. Синички, которые начинают близко подлетать к квартирам и домам – несут на своих хвостиках резкое понижение температуры и снежную зиму. Если в конце августа наблюдается богатый урожай грибов – снежная зима начнётся в ноябре.

Однако следует понимать, что приметы даже проверенные временем, впрочем, как и долгосрочные прогнозы профессиональных синоптиков, не могут гарантировать даже 5% того, что погода будет именно такой, как сейчас нам предсказывают.

При этом очень часто те же приметы противоречат сами себе, а прогнозы метеорологов сбываются с точность наоборот. В этой связи специалисты советуют россиян регулярно просматривать свежие климатические сводки, а также ориентироваться на собственные ощущения.