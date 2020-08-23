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Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400

Москва, 23.08.2020

Представители России и Турции подписали контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400. Об этом рассказал журналистам генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

По его словам, контракт уже подписан, передаёт РИА Новости.

«Мы с партнёрами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта», – резюмировал он.

Между тем, Дмитрий Шугаев – директор ФСВТС – уточнил, что Москва и Анкара действительно находятся в продвинутой фазе обсуждения по поставке второго полка С-400, но контракт не подписан. 

«Мы продолжаем обсуждать, согласовывать некоторые моменты и ждем решения наших партнёров из Турции, партнеров, чтобы подписать новый договор», – цитирует Шугаева сайт телеканала «Звезда».

Напомним, 12 июля 2019 года Турция начала получать российские ЗРК С-400 – первый груз с компонентами комплекса был доставлен на авиабазу «Мюртед» в провинции Анкара.

Наша справка

С-400 – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Создана Научно-производственным объединением «Алмаз» на основе действующих комплексов С-300. ЗРК С-400 предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения противника.

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