Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса COVID-19 в Москве. По его словам, до её начала ещё далеко.

«Несмотря на то, что вакцина зарегистрирована, чтобы вакцинация приобрела массовый характер, пройдут месяцы и месяцы. Будут проходить пострегистрационные исследования, запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии, потом ещё. Но это всё равно несоизмеримо с прививками от гриппа», – рассказал градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом в целом он положительно оценил эпидемиологическую обстановку в столице с точки зрения ситуации с коронавирусом, но всё равно призвал москвичей не расслабляться, так ежедневно в Москве фиксируются новый случаи.

«Проблема остаётся по крайней мере до вакцинации… Поэтому всё равно надо будет остерегаться, принимать соответствующие меры», – подчеркнул Собянин.

Также мэр напомнил жителям Москвы, что бесплатно привиться от гриппа можно будет с начала сентября во всех поликлиниках города.

«Сейчас также этот вопрос прорабатывается с другими предприятиями и организациями», – резюмировал Собянин.