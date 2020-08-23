Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы

Владимир Зеленский – президент Украины – посоветовал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко провести в стране повторные выборы. В интервью телеканалу Euronews он подчеркнул, что сделать это надо в самые короткие сроки.

Как пояснил Зеленский, если действующий глава Белоруссии уверен в себе и в выборе народа, то чтобы всех успокоить необходимо провести повторные выборы.

«Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет», — подчеркнул президент «самостийной».

При этом он считает, новые выборы можно было бы провести под наблюдением международных наблюдателей и вообще всех, кого только возможно.

«После чего на месте Лукашенко я обратился бы к белорусам со словами «пожалуйста, выбирайте». И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но всё было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю», – резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения военного полигона под Гродно призвал принять «самые жёсткие меры» в целях защиты территориальной целостности страны. Такое распоряжение он отдал главе Минобороны Белоруссии и командующему Западным оперативным командованием.

«Поручаю предпринять все усилия, чтобы защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно. С принятием самых жёстких мер по защите территориальной целостности нашей страны», – заявил Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.