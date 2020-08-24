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Акции дня: «М.Видео» растет в ожидании SPO и дивидендов

Москва, 24.08.2020

Внимание трейдеров в понедельник привлекли акции ритейлера бытовой техники и электроники «М.Видео», который отчитался об итогах первого полугодия 2020 года. Компания сообщила о росте прибыли по МСФО, готовности провести SPO и возможности возобновления выплаты дивидендов. За дневную торговую сессию акции компании выросли на 6,92% до 537,4 рублей за акцию. 

Объединенная «М.Видео-Эльдорадо» в первом полугодии увеличила скорректированную чистую прибыль на 44,2%, до 5,3 млрд рублей, EBITDA по МСФО выросла на 20,3%, до 13,354 млрд рублей. Глава компании Александр Тынкован сообщил, что вопрос о выплатах дивидендов будет вынесен в ближайшее время на совет директоров. Дальнейшая стратегия распределения прибыли будет отражена в стратегии группы, которую планируется принять до конца 2020 г. В этом году «М.Видео-Эльдорадо» предполагает открыть 50-60 новых магазинов, что в два раза больше, озвученных ранее планов.

Московская биржа с 24 августа начала торги акциями иностранных компаний, которые входят в индекс S&P 500. Среди них бумаги Amazon, Visa, Twitter, Intel Corporation, Microsoft Corporation и другие. На первом этапе в список попали 20 компаний (акции Apple будут допущены к торгам в 7 сентября), в дальнейшем их число увеличится до 50. Бумаги торгуются как в дневную, так и в вечернюю сессию. В первый день же день трейдеры проявили интерес к акциям иностранных эмитентов.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии поднялся на +1,13% до 3029,42 пункта, индекс РТС поднялся на +1,55% до 1281,52 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:56 мск  составила 44,9 долларов за баррель (+1,24%). Российская валюта укреплялась– 74,47 рублей за доллар.

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