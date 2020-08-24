Вход/Регистрация Подписка

Авто c пробегом притормозили с ценами

Москва, 24.08.2020
Алексей Грамматчиков
На вторичном рынке автомобилей потребитель в условиях неопределенности занял выжидательную позицию, из-за чего цены на подержанные машины замерли.
#Авто

Средняя рыночная цена на самые популярные автомобили с пробегом по итогам июля текущего года составила 723 тыс. руб., что всего на 2 тыс. руб. (или на 0,3%) меньше, чем месяцем ранее. Это следует из очередного ежемесячного отчета аналитиков розничной сети автомобилей с пробегом Automama.

«Наступление лета и ослабление режима самоизоляции должны были подстегнуть скачок цен. Однако, этого не произошло, цены в Топ 20 автомобилей с пробегом практически заморозились с начала года - за семь месяцев 2020 года они выросли всего на 0,8%, а в июле мы зафиксировали минимальную положительную динамику относительно июньских цен. Связано это тем, что в условиях неопределенности люди выжидают с приобретением автомобиля на вторичном рынке, также на сдерживании продаж влияет острожное поведение банков, которые стали гораздо реже одобрять кредит на покупку машин с пробегом», -- говорит Михаил Ерцев, операционный директор Automama.

Также компания проанализировала изменение цен на популярные авто с пробегом в зависимости от страны происхождения бренда. Согласно ему, в июле стабильность в цене показали французские и японские подержанные машины. Больше всего подорожали представители китайского автопрома (на 3%), что связано с растущим авторитетом авто из КНР. А наиболее подешевели автомобили отечественных брендов подешевели (на 6%), марки из США (5,9%), Италии (5,7%).

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Пенсионная реформа может быть пересмотрена
    В период коронакризиса все громче звучат голоса в поддержку остановки и пересмотра параметров пенсионной реформы. Хотя мнения по поводу того, что же нужно делать, расходятся.
  2. Иммунитет есть у всех переболевших Covid-19
    Речь идет не только и не столько об антителах, которые довольно быстро исчезают, сколько о специальных T-клетках
  3. Открытый стандарт для российского 5G?
    Частные российские компании предлагают развивать отечественные технологии 5G на основе открытых стандартов OpenRAN. Это в корне отличается от распространенных сейчас телекоммуникационных решений, в которых используется продукция только одного вендора, и дает возможность привлечь к участию в развертывании сетей 5G не только крупных производителей, но и небольшие компании
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама