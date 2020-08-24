Авто c пробегом притормозили с ценами

Средняя рыночная цена на самые популярные автомобили с пробегом по итогам июля текущего года составила 723 тыс. руб., что всего на 2 тыс. руб. (или на 0,3%) меньше, чем месяцем ранее. Это следует из очередного ежемесячного отчета аналитиков розничной сети автомобилей с пробегом Automama.

«Наступление лета и ослабление режима самоизоляции должны были подстегнуть скачок цен. Однако, этого не произошло, цены в Топ 20 автомобилей с пробегом практически заморозились с начала года - за семь месяцев 2020 года они выросли всего на 0,8%, а в июле мы зафиксировали минимальную положительную динамику относительно июньских цен. Связано это тем, что в условиях неопределенности люди выжидают с приобретением автомобиля на вторичном рынке, также на сдерживании продаж влияет острожное поведение банков, которые стали гораздо реже одобрять кредит на покупку машин с пробегом», -- говорит Михаил Ерцев, операционный директор Automama.

Также компания проанализировала изменение цен на популярные авто с пробегом в зависимости от страны происхождения бренда. Согласно ему, в июле стабильность в цене показали французские и японские подержанные машины. Больше всего подорожали представители китайского автопрома (на 3%), что связано с растущим авторитетом авто из КНР. А наиболее подешевели автомобили отечественных брендов подешевели (на 6%), марки из США (5,9%), Италии (5,7%).