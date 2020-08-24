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Бали откроется для интуристов не раньше конца года

Москва, 24.08.2020
#Туризм
#Коронавирус
#Мир
  • Бали откроется для интуристов не раньше конца года

AP/TASS

Поклонники тропических островов не смогут отдохнуть в этом году на индонезийском острове Бали. Один из наиболее популярных в мире островов будет закрыт для иностранных туристов как минимум до конца 2020 года.

Сначала индонезийские власти собирались открыть Бали для иностранцев 11 сентября, но с учетом второй волны новой коронавирусной инфекции они решили не торопиться с открытием острова.

«Правительство Индонезии не может вновь открыть двери для иностранных путешественников до конца 2020 года, потому что мы остаемся в красной зоне,- говорится в заявлении губернатора Бали Уэйна Костера.- Ситуация сейчас не располагает тому, чтобы пускать приезжих из-за границы в Индонезию, включая Бали».

Власти Бали добились определенных успехов в борьбе с коронавирусом Covid-19. Однако в июне, когда работавшие за границей жители острова начали возвращаться домой и выросло число тестирований, количество новых заражений коронавирусом пошло вверх. ПО состоянию на воскресенье, 23 августа, на Бали зарегистрированы 4513 случаев заражения Covid-19 и 52 летальных исхода, связанных с вирусом. Во всей Индонезии, по данным университета Джона Хопкинса, более 150 тыс. подтвержденных заражений и 6680 смертельных исходов.

Для индонезийцев Бали открыли в конце июля. Последний месяц ежедневно на остров прилетали порядка двух с половиной тысяч отдыхающих, но никакого всплеска эпидемии они, по словам Костера, не принесли.

Сейчас местные власти намерены поддержать турсектор за счет индонезийцев. Между тем, без интуристов островной экономике придется нелегко. В прошлом году Бали посетили свыше 6 миллионов иностранных туристов. Каждый третий отдыхающий на острове в 2019 году прилетел из-за границы.

Правительство предупреждает, что пандемия нанесет в этом году индонезийской туротрасли убытков более чем на 10 млрд долларов. Не исключено, что прогноз в конце года придется пересматривать в сторону ухудшения, потому что велика вероятность новых вспышек эпидемии и потому что его авторы предполагали, что остров откроют для иностранцев.

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