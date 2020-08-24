Банки начали закрываться сами

Банк России снова начал отзывать лицензии у кредитных организаций, возвращаясь к «доковидной» практике регулирования банковской отрасли. Так, 21 августа 2020 года была отозвана лицензия у коммерческого банка «Славянский кредит» . И хотя величине активов кредитная организация занимала 287 место в банковской системе Российской Федерации, а отзыв произошел по ходатайству самой компании, это может быть только началом потока подобных событий.

Это мнение, в частности, разделяют в «Эксперт РА», аналитики которого полагают, что уже к концу года банковский сектор лишится 36 кредитных организаций. Причем количество банков, находящихся в зоне риска, может увеличиться именно за счёт аннулирования лицензий по инициативе акционеров финансовых организаций, как в случае со «Славянским кредитом». В июле 2020 года Банк России лишил лицензии ещё три банка, а у шести аннулировал лицензию по требованию акционеров финансовых организаций.

Аналитики полагают, что после длительного перерыва в конце 2020 года будет реализована основная запланированная работа по отзыву лицензий, и значительное их число «сдадут» сами акционеры. Сейчас, полагают эксперты, отдельные кредитные организации с неэффективными бизнес-моделями становятся критически зависимыми от постоянных капитальных инъекций со стороны собственников. Последние, в свою очередь, все чаще выражают неготовность к долгосрочной поддержке бизнеса при неопределенных перспективах получения отдачи на инвестированные средства.

В целом, отмечает управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка Елена Верёвочкина, Банк России проводит довольно последовательную политику по оздоровлению финансового сектора, это касается как кредитных, так и некредитных организаций. Несмотря на то, что основная чистка сектора прошла в предыдущие периоды, Банк России продолжает работу в этом направлении и сейчас.

Согласно данным ЦБ было отозвано 61 и 31 лицензий за 2018 и 2019 год соответственно. С начала 2020 года количество действующих кредитных организаций уменьшилось на 22 (с 442 до 420), при этом лицензий были лишены 13 организаций и еще 9 организаций были реорганизованы. Можно отметить всплеск активности по отзывам лицензий в июле 2020 – из 13 отзывов в 2020 году на июль пришлось 7. В целом в РГБ Банке ожидают, что динамика по отзывам лицензий в 2020 и 2021 году будет примерно сопоставима с 2019 годом, то есть примерно 30-35 отзывов в год с разной интенсивностью в определенные периоды.

Также можно констатировать постепенный рост доли реорганизаций банков за последние годы (слияния, поглощения, отказ от лицензий), указывает Елена Верёвочкина: если в 2018 году было отозвано 67 лицензий и реорганизовано 10 банков, в 2019 году – отозвано 31 и реорганизовано 12, то в 2020 году (на 01.08.2020) отозвано 13 и реорганизовано 9 банков.

По мнению Веревочкиной, реорганизации в виде поглощений, слияний или добровольного отказа от лицензий в среднесрочной перспективе будет все больше. И лучший вариант для собственников нерентабельного (убыточного) банковского бизнеса – это продажа банка (или уступка на определенных условиях) более крупному игроку или продажа стороннему инвестору, однако, желающих приобрести такие активы сейчас на рынке, мягко говоря, не много. В связи с этим некоторые собственники будут вынуждены принять решение о добровольной сдачи лицензии в целях сокращения вливаний в капитал нерентабельной кредитной организации.

И все же группа риска из потенциальных 36 банков из 387 кредитных организаций России – это не такое большое число, полагает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. По его словам, если смотреть на динамику отзывов и аннулирования лицензий например в 2018 году, то только за 4 квартал их было отозвано 57, правда в 2019 году ситуация существенно сгладилась – в общей сумме за прошлый год с арены по решению ЦБ ушло всего 69 банков, за 2018 – всего 139 банков.

Пока в текущем году превалирует решение самих акционеров аннулировать лицензии из-за невозможности оптимизировать бизнес модель и вывести банк в прибыль, указывает эксперт. Учитывая, что пандемия имеет долгосрочный эффект влияния, проще «умертвить» кредитную организацию, чем ждать, пока она выйдет на докризисные показатели. И важно понимать, что уход с рынка наиболее слабых игроков будет происходить и дальше, поскольку сама по себе бизнес-модель банков из группы риска является устаревшей, и коронавирус в этом плане выступил как определенный рычаг, ускоривший процесс оздоровления системы.

Нельзя назвать такую тенденцию отрицательной, повторяет Алексей Антонов: для российского банковского сектора она закономерна, поскольку регулятор уже не первый год реализует стратегию сжатия рынка. Если смотреть по индексу здоровья банковского сектора, рассчитываемого тем же «Эксперт РА», то на 1 июля он достиг значения 90,7% - в сравнении с показателем на начало года это рост на 0,2%. При этом к группе риска тогда эксперт относили даже 38 банков. И если исходить из этого, то ситуация ко второй половине года даже чуть улучшилась.