Америку накрывает волна банкротств крупных компаний

Еще никогда, пожалуй, в истории США не было такого разрыва между рекордно высоким рынком ценных бумаг и плачевным состоянием экономики. Это одна из основных причин еще одного феномена 2020 года. В этом году астрономическое количество крупных американских компаний уже объявили о дефолте, находятся в процессе объявления или всерьез подумывают о том, чтобы стать банкротами. По этому показателю нынешний год наверняка обойдет, уверен интернет-блог Zero Hedge, 2009 год, год глобального финансового кризиса.

По данным Financial Times, по состоянию на 17 августа, в 2020 году за защитой от кредиторов обратились рекордные 45 компаний с активами, превышающими 1 млрд долларов. За тот же период 2009 года таких компаний было 38, а в прошлом году за 7,5 месяцев обанкротились лишь 18 крупных компаний.

Еще одно сомнительное достижение 2020 года: к 11-й статье закона о банкротстве уже обратились 157 компаний, долги которых превышают 150 млн долларов.

«Мы находимся на первой стадии цикла банкротств,- констатирует операционный директор New Generation Research Бен Шлэфман.- По мере углубления кризиса он будет распространяться на все новые и новые сектора и отрасли экономики».

Вспышку банкротств не смогли предотвратить триллионные вливания правительства в экономику США для того, чтобы помочь ей выстоять в пандемию Covid-19. Не исключено, что эти огромные средства пошли не туда, куда нужно. По иронии судьбы, в попытке ослабить монопольное положение таких гигантов, как Amazon и Google, Белый дом сделал их еще больше и сильнее.

Вспышка банкротств проходит сейчас на фоне быстрого приближения к фискальному обрыву, потому что Конгресс США не продлил действие выплат пособия по Covid-19. Между тем, по мере нарастания девятого вала дефолтов крупных компаний и компаний других размеров будет быстро расти армия безработных.

«Прекращение еженедельных 600-долларовых выплат превратит десятки миллионов американцев в бедняков или подведет их очень близко к черте нищеты,- предрекает Роберт Рейх, возглавлявший министерство труда в администрации Билла Клинтона.- У них не будет денег на покупку товаров и услуг стоимостью миллиарды долларов. В результате пострадает вся экономика. Малые предприятия продолжат страдать, потому что они уже сейчас находятся в очень тяжелом положении».

Сейчас основной удар цикла банкротств пришелся на нефтегазовый сектор. По данным юридической фирмы Haynes and Boone, за защитой от кредиторов уже обратились 33 нефтяные и газовые компании, включая такие крупные, как Chesapeake, Whiting Petroleum и Diamond Offshore Drilling. Для сравнения: за весь прошлый год в секторе было только 14 банкротств.

Существенно уступает нефтегазовому сектору сфера ритейла, где уже зафиксированы банкротства 24 компаний с активами, превышающими 50 млн долларов. По сравнению с прошлым годом рост дефолтов в отрасли трехкратный. Именно компании этого сектора наиболее пострадали от карантина, который заставил потребителей перейти на онлайн-покупки. Отсюда, с другой стороны, и такой резкий скачок в доходах представителей сектора онлайн-торговли и, в первую очередь, Amazon и ее владельца Джеффа Безоса, состояние которого благодаря коронавирусу приблизилось к 200 миллиардам долларов.

Среди ритейловых антигероев этого года такие известные компании, как Neiman Marcus, объявившая о банкротстве в мае ввиду долга в 6,7 млрд долларов. Миллиарды долларов задолжали и другие не менее известные банкроты, например, JCPenney и Brooks Brothers.

«Пандемия Covid-19 изменила покупательские привычки потребителей,- объясняет Дейрдре О’Коннор, директор по корпоративной реструктуризации юридической группы Epiq.- Мы и в дальнейшем будем видеть, как огромные ритейловые, энергетические и транспортные компании будут прибегать к защите федерального закона о банкротстве, чтобы провести реструктуризацию и стать более прибыльными и конкурентоспособными в долгосрочной перспективе».

В конце мая и в июне ряд компаний попытались возобновить работу, но недавняя вспышка новой коронавирусной инфекции заставила многие компании и предприятия вновь закрыться.

«Мне больно это говорить,- тяжело вздыхает Шлэфман,- но тенденция банкротств в Америке сейчас на резком подъеме».