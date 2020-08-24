Белоруссия заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой

Литва попыталась нарушить воздушное пространство Белоруссии. Соответствующее сообщение появилось на официальном Telegram-канале Минобороны республики.

В нём отмечается, что с территории Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой.

«Благодаря действиям экипажей вертолётов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полёт воздушных шаров был пресечен без применения оружия», – говорится в заявлении военного ведомства Белоруссии.

При этом в Минобороны назвали произошедшее назвали провокацией. В этой связи ведомством подготовлены материалы, которые уже направлены в МИД Белоруссии для подготовки ноты протеста литовской стороне.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.