Белорусский рубль обвалился до рекордных минимумов

Последние две недели стали для белорусского рубля, наверняка, самыми неспокойными в его недолгой истории. Местная валюта неудержимо катится вниз на фоне обострившейся после президентских выборов 9 августа политической обстановки в стране. Очередной обвал произошел в понедельник, 24 августа, после бурных событий в Минске и других белорусских городах накануне.

Антиправительственные выступления угрожают окончательно обвалить и без того слабую экономику Белоруссии. Главный признак надвигающегося коллапса на финансовом рынке – длинные очереди в обменники, где жители республики пытаются менять местную валюту на доллары и евро, которых, по сообщениям СМИ, сильно не хватает.

Рабочая неделя началась для местного рубля с очередного снижения – по состоянию на 12 часов по московскому времени на 1% по отношению к евро до 3,0160. По отношению к доллару США падение оказалось еще сильнее – на 2% до 2,5364. Последний раз такой курс в обменниках был 9 апреля.

По словам одного из валютных дилеров, на которого ссылается Reuters, в Минске валюту на прошлой неделе продавал только Raiffeisen Bank. Однако доллары и евро, похоже, подошли к концу и там. Последний самолет с иностранной валютой прилетел в Минск в пятницу.

Reuters также ссылается на источник в одном из государственных банков. Клиенты банка не смогли снять со своих счетов ок. 2,5 млн долларов, потому что в банковском хранилище находится лишь 100 тыс. долларов.

Слабость национальной валюты свидетельствует о приближении финансового кризиса и затрудняет обслуживание кредитов, делая проценты дороже. До конца года Минск должен выплатить по процентам 2,5 млрд долларов.

Рейтинговое агентство Fitch на прошлой неделе спрогнозировало усиление давления на белорусский рубль по мере дальнейшего обострения политической обстановки, которая неизбежно негативно влияет на экономику. Fitch также предупредил, что обвал местного рубля еще сильнее ударит по сильно доллароризированному финансовому сектору Белоруссии и еще больше уменьшит резервы центробанка.