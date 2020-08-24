Финансовые рынки отреагировали на новости по коронавирусу из США

В то время, как американский доллар в начале торгов в Лондоне пусть и символически – на 0,1%, но все же упал, более рискованные валюты, такие, например, как норвежская крона или британский фунт стерлингов, и европейские рынки открыли новую рабочую неделю с роста. Сейчас, считает ряд аналитиков, торги проходят на фоне утверждения американским регулятором плазмы для лечения Covid-19.

Однако Маршал Гиттлер, возглавляющий отдел инвестиций в BDSwiss Group, не советует своим клиентам поддаваться «рисковым» настроениям. Лично он сильно сомневается в стабильности тенденции и склоняется к мнению, что это искусственное движение, направленное на повышение рейтинга президента Трампа накануне открытия Национальной конвенции Республиканской партии.

Австралийский доллар даже не заметил заявления Казначейства Австралии о том, что безработица в стране превысит 13%, и укрепился по отношению к американскому на 0,3% до 0,71785.

Немного – 0,1% прибавил по отношению к доллару США и евро – 1,18075. Европейская валюта взяла реванш за «поражение» предыдущей недели, когда доллар несколько укрепился впервые с середины июня.

Восстановление экономики в Старом Свете начало явно замедляться на фоне новых вспышек коронавирусной инфекции. Во Франции, установившей в воскресенье новый антирекорд по количеству новых заражений после отмены карантина, министр здравоохранения исключил новый полный карантин, но подчеркнул, что местные власти будут усиливать ограничительные меры.

Не намерены вводить второй карантин несмотря на рост новых заражений и на Апеннинах.

Валютный аналитик MUFG Ли Хардман считает, что новые вспышки пандемии угрожают укреплению евро.

Между тем, премьер-министр Новой Зеландии Ясинда Ардерн продлила карантин в крупнейшем городе страны – Окленде до конца недели и объявила об обязательном ношении защитных масок в общественном транспорте на всех островах.

Что касается новозеландского доллара, то он не последовал общей тенденции рисковых валютам и не только не укрепился по отношению к доллару США, но и слегка опустился – на 0,1% до 0,6532.

«Экономика неизбежно отреагирует (на вспышку пандемии), и Резервному банку Новой Зеландии (RBNZ) придется вскоре понижать ключевую ставку»,- объяснили странное, на первый взгляд, поведение новозеландской валюты авторы аналитической записки в банке ING.

Экономисты голландского банка также отмечают, что финансовые рынки реагируют на неспокойную геополитическую обстановку и, в частности, на события в Белоруссии.

Конечно, не могут они не замечать и американо-китайское противостояние, которое пока развивается по восходящей. Официальный представитель МИД КНР сообщил журналистам, что его ведомство намерено судиться с правительством США, которое запретило деятельность на своей территории компании Bytedance, владельца мессенджера WeChat и сервиса коротких видео TikTok.