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Глава ФЗНЦ Малькевич призвал запретить группировку RADA в РФ из-за похищения россиян в Ливии

Москва, 24.08.2020
Руководитель ФЗНЦ (Фонд защиты национальных ценностей) Александр Малькевич выступил с инициативой о внесении радикального вооруженного бандформирования RADA в российский реестр террористических группировок. Данная банда принимала участие в похищении специалистов ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии.

Запрос с инициативой о внесении RADA в данный список отправлен Малькевичем на имя главы ФСБ РФ Александра Бортникова. ФАН (Федеральное агентство новостей) рассказал, почему данное исламистское формирование необходимо внести в реестр террористических группировок.

RADA подконтрольна потерявшему легитимность ПНС (Правительство национального согласия), боевики которого захватили ливийскую столицу и провозгласили себя властью. Управляет группировкой RADA «глава МВД» Ливии Фатхи Башага. Ранее ФАН выпустил материал об этом персонаже, где рассказал о связях Башаги с боевиками из запрещенных в РФ террористических бандформирований «Братья-мусульмане»1. Также среди его подопечных присутствуют радикалы из «Аль-Каиды»1.

Главарем RADA числится бывший боевик банды «Аль-Каида» Абд аль-Рауф Карра. Это «правая рука» Башаги. Карра занимается организацией терактов и подчиняется главарю ПНС Файезу Сарраджу. По его указаниям группировка RADA совершила и продолжает совершать различные преступления, включая похищение и удержание людей.

Их жертвами и стали Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Россияне приехали в командировку в Ливию весной 2019 года с целью проведения социологических исследований. Документы специалистов ФЗНЦ были в порядке, ученые имели на руках необходимые разрешения. Однако в мае 2019 года боевики ворвались в жилище социологов и похитили их. Россиян бросили в частную тюрьму «Митига» в Триполи, где не раз подвергали жестоким пыткам и давлению. Попытки МИД РФ освободить Шугалея и Суэйфана при помощи дипломатических инструментов не принесли результата – до сих пор ученых незаконно удерживают в заключении.

Чтобы привлечь внимание к вопиющей ситуации и обратить внимание мировой общественности на творящийся в Ливии произвол в отношении российских специалистов ФЗНЦ, был снят фильм «Шугалей». Кинолента подробно рассказала о преступлениях триполитанского режима. Этой осенью ожидается выход второй части картины, в которой зритель познакомится с продолжением расследования террористических связей в ливийском правительстве.

Шугалей и Суэйфан попали в плен из-за деятельности группировки ПНС, захватившей власть в североафриканской республике. Законных причин держать россиян за решеткой нет. В Фонде защиты национальных ценностей считают, что бандформирование RADA должно быть включено в список террористических организаций на основании закона № 35-ФЗ от 6 марта 2006 г. («О противодействии терроризму»).

Добавим, боевики RADA также занимаются «зачисткой» персон, неугодных режиму ПНС. В частности, вооруженные исламисты намеревались уничтожить руководителя спецслужб Триполи Эмада аль-Трабельси. Последний составлял конкуренцию Фатхи Башаге, поэтому последовал приказ на его устранение.

1 Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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