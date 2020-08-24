Хроники пандемии: в ожидании Дня знаний

Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 24 миллионам человек. Для почти 820 тысяч знакомство с «уханьской пневмонией» закончилось летальным исходом. Оптимистичные заявления властей ряда стран о победе над болезнью, о том, что пандемия идет на спад, перекрываются тревожными сигналами из других государств.

Так Южная Корея, которую с самого начала пандемии считали чуть ли не образцом правильно организованной борьбы с вирусом и азиатским чудом, готова вернуться к серьезному ужесточению мер социального дистанцирования. Накануне, 23 августа, в республике был зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости с 7 марта: 397 новых случаев. Причем если еще месяц назад проблемными становились некоторые отдельные районы Сеула, то сейчас заболевание распространяется по другим регионам.

«Число случаев заболевания растет в 17 городах и провинциях по всей стране, и сейчас мы находимся на грани масштабной общенациональной вспышки», — заявила на воскресном брифинге глава Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Кён.

С начала пандемии общее количество заболевших в Южной Корее достигло 17399 человек. При этом с 14 августа количество выявляемых случаев инфицирования утроилось.

По информации Bloomberg, власти страны уже рассматривают возможность усилить действующие в республике ограничения до третьего, максимального уровня. Пока второй уровень социального дистанцирования, действовавший ранее только в столичном районе Сеула и Пусане, распространили на всю страну. Он предполагает запрет на собрания 50 и более человек в закрытых помещениях, и от 100 и более — на открытом воздухе. Ограничения касаются свадеб, церковных служб, спортивных соревнований. 12 типов объектов «повышенного риска», в число которых входят рестораны, бары и ночные клубы, концертные залы, закрыты.

Третий, самый высокий уровень ограничений, предполагает запрет на собрания и мероприятия с участием 10 человек и более. Кроме того, власти получают право ограничивать работу торговых центров и магазинов розничной торговли. По информации агентства, в правительственных кругах уже обсуждают в связи с этим новый раунд выплаты денежных пособий наиболее уязвимым слоям населения, а также принятие еще одного дополнительного бюджета.

Европейская кривая

Финансовый вопрос — один из самых болезненных в условиях пандемии. Еврокомиссия уже предложила поддержать льготными кредитами ряд стран, по программе борьбы с безработицей.

«Еврокомиссия представила предложения Совету ЕС предоставить 81,4 млрд евро 15 странам ЕС в рамках программы SURE, которая является ключевым инструментом стратегии ЕС по защите своих граждан и снижению негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса», — говорится в заявлении ЕК.

Больше всего средств предлагается выделить Италии, которая пострадала серьезнее всех. Ей ЕК предлагает дать льготный кредит в размере 27,4 млрд евро, Испании - 21,3 млрд евро, Польше — 11,2 млрд, Бельгии — 7,8 млрд. Также кредиты предлагается предоставить Чехии, Греции, Хорватии, Кипру, Латвии, Литве, Мальте, Румынии, Словакии и Словении.

Но займы позволят лишь залатать уже имеющиеся дыры, да и отдавать кредиты, хоть даже и льготные, рано или поздно придется. В таких условиях пойти на дополнительные расходы, вводя новые ограничения, готовы далеко не все. Даже несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки.

Так министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил изданию «Стампа», что новой изоляции в стране не будет. По словам чиновника, общенациональный карантин не рассматривается, хотя в отдельных районах ограничительные меры могут на какое-то время быть усилены.

«Я настроен оптимистично, хотя и осторожен. Наша национальная система здравоохранения стала намного сильнее», — заявил чиновник.

Но со статистикой спорить трудно даже самым неисправимым оптимистам: всего в Италии зафиксировано 258 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом в минувшие выходные число выявленных инфицированных за сутки перевалило за тысячу впервые с ослабления карантинных мер в мае.

В Испании ситуация еще тяжелее: только за последние 2 недели в стране выявили более 70 тысяч новых случаев заболевания, а за прошлую неделю — 37 тысяч. Всего же COVID-19 обнаружен уже у почти 390 тысяч испанцев.

Власти Каталонии уже отреагировали на ухудшение ситуации, вводя дополнительные ограничительные меры. В первую очередь речь идет о социальных контактах — женералитет автономного сообщества временно запретил людям собираться группами более 10 человек. Как заявил СМИ глава местного правительства Ким Торра, ближайшие три недели станут «решающими для региона».

«Надо предпринять все, что возможно, в ближайшие три недели, поскольку в любом случае надо продолжать работать и в любом случае надо открывать школы. В ближайшие три недели на кону стоит все, что может произойти осенью», — заявил Ким Торра, призывая жителей Каталонии и власти к солидарности, — «Мы должны перегнуть кривую в эти ближайшие три недели. Это не только проблема медицины, не только тяжелейшего экономического кризиса, социального, но и проблема образования. Надо, чтобы дети вернулись в школы».

И календарь перелистнуть

При этом, говоря о возвращении детей в школы, чиновники волнуются в первую очередь не из-за того, что те упустят что-то из учебной программы. Это-то наверстать не трудно. Гораздо труднее будет перекрыть потери, которые понесет экономика в случае, если родители школьников (по крайней мере, младших) окажутся снова заперты с детьми из-за отмены занятий.

Приближающееся начало учебного года вызывает тревогу у многих. В той же испанской Каталонии власти пока еще обдумывают, каким же образом дети вернутся за парты. Пока известно, что планируются ограничения на посещение занятий: в начальной школе на занятиях в классе смогут присутствовать не более 20 учеников. Плюс —Торра анонсировал массовое тестирование в школах, которое начнется с 15 сентября.

Значительное ухудшение ситуации с коронавирусом в связи с началом учебного года ожидают в Чехии. Как сообщает газета «Млада фронта Днес» со ссылкой на чешских эпидемиологов, стране нужно готовиться ко второй волне пандемии. В республике уже отмечается серьезный рост заболеваемости: 21 августа там выявили 506 инфицированных, что стало рекордным показателем за весь период пандемии.

Так что к 1 сентября чехи готовятся, не только закупая канцтовары: в первый день осени в страну возвращается масочный режим. Средства защиты нужно будет обязательно носить в общественном транспорте, приемных государственных и муниципальных органов власти, медицинских учреждениях, на избирательных участках, а также на проходящих в помещениях общественных мероприятиях, в которых участвует более 100 человек.

Для России начало учебного года — вопрос не менее острый. Причем, в первую очередь, не для властей, а для самих граждан. Ведь, в отличие от ряда стран, руководство которых выплачивало родителям, вынужденным остаться дома с детьми и не ходить на работу, компенсации и пособия, в нашей стране государство решило, что присмотр за дошколятами и младшеклассниками — дело сугубо семейное и госказны никоим образом не касается. Родителям предложили самостоятельно улаживать вопрос с работодателями, в том числе, и в случаях, когда сотрудники физически не могли уйти на удаленку.

То, что дети вернутся за парты, вроде бы, не даже не обсуждается: очному обучению быть. Правда, с некоторыми оговорками. Так в Краснодаре длительность уроков сократили до 35 минут, чтобы оставить время на дезинфекцию. Перемены между сменами увеличатся до 30 минут.

А вот, например, руководству школ в Карелии предстоит увлекательный «тетрис» с расписанием: уроки и перемены у разных классов должны будут проходить в разное время. При этом за каждым классом надо будет закрепить отдельный кабинет для всех занятий (за исключением тех, которые требуют специально оборудованных помещений).

В Москве дети тоже отправятся в классы. Но — по желанию родителей. Если те решат, что их ребенку безопаснее оставаться на удаленке, им разрешат продолжить дистанционное обучение. Достаточно будет написать заявление классному руководителю.

«Родители имеют право оставить детей дома. Ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома», — цитирует ТАСС руководителя департамента образования и науки Александра Молоткова.

Что же касается 1 сентября, как Дня знаний, то в большинстве регионов решили, что праздник нужен только первоклашкам и ученикам выпускных классов. Торжественные линейки только для этих групп детей решено провести в Санкт-Петербурге, Башкирии, Иркутстке. В Москве и вовсе решили ограничиться мероприятием для первоклассников. У остальных детей будет классный час.

То, что потом все эти дети будут пересекаться друг с другом в ходе учебного процесса, контактируя при этом дома с теми же родителями (которым на территории школ можно находиться только в масках), да и еще с десятками других людей, значения не имеет. 1 сентября — День знаний и ограничений. А дальше — как пойдет.

В ожидании чуда

Собственно, не только в России, но и в других странах многие (и граждане, и власти) уповают на то, что вот-вот начнется вакцинация. Правда, зарегистрированных вакцин пока немного. Первый препарат зарегистрировали в РФ — разработанную Центром Гамалеи «Спутник V». Интерес к ней проявляют уже во многих странах. Заявки идут потоком. Так 24 августа возможные закупки препарата с Россией обсуждает глава Минздрава Казахстана.

При этом ВОЗ к новинке от РФ еще только присматривается.

«Мы находимся в диалоге с российским властями и запросили информацию относительно безопасности и эффективности», — заявила на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, подчеркнув важность третьей фазы клинических испытаний.

Скептически относятся к Спутнику и сами россияне. По данным ВЦИОМ, 52% респондентов не готовы делать прививку от коронавируса.

«Интересный кейс для осмысления, в каком состоянии наше общество сегодня находится. С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планируют. Почему? Боятся, не верят, опасаются», — прокомментировал ситуацию глава организации Валерий Федоров на форуме «Территория смыслов».

Впрочем, россияне в своем нежелании прививаться не одиноки. Последний опрос Gallup, проведенный среди американцев показал, что по крайней мере 36% респондентов не будут делать прививку даже, если их обяжут на законодательном уровне.

Вслед за РФ вакцину зарегистрировали в Китае. В Поднебесной пошли российским путем: испытания препарата еще продолжаются, но власти уже разрешили прививать тех, у кого высок риск заразиться и погибнуть. В первую очередь прививать планируют врачей.

Ученые в десятках стран продолжают работать над созданием вакцин. Одной из самых перспективных считают ту, над которой трудятся ученые Оксфордского университета и англо-шведской компании AstraZeneca. В проекте также участвует итальянская компания Irbm. Сейчас идет третья стадия исследований. Если все пройдет успешно и препарат зарегистрируют, на вооружение в европейских странах ее возьмут в начале следующего года.

Экспериментальный ход

Однако большинство методов борьбы с коронавирусом в мире до сих пор — экспериментальные. За неимением доказано эффективных препаратов приходится прибегать к нестандартным методам лечения. Так в США FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) одобрило применение плазмы, взятой у переболевших COVID-19 людей для лечения коронавируса. Правда, пока подобная терапия еще не прошла весь цикл клинических испытаний.

Как сообщает Bloomberg, эффективность метода до конца не доказана. Однако FDA отмечает, что применение плазмы в лечении позволило спасти 35% пациентов.

«Мы мечтаем о разработке лекарств, которые позволили бы снизить смертность на 35%. Это большой шаг вперед в лечении (коронавируса)», — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, - «Несколько месяцев назад FDA, BARDA и частные партнеры начали работу над тем, чтобы сделать этот продукт доступным по всей стране, продолжая оценивать данные в ходе клинических испытаний. Наша работа с плазмой выздоравливающих предоставила более широкий доступ к продукту, чем в любой другой стране, и на данный момент охватила более 70 000 американских пациентов. Мы глубоко благодарны американцам, которые уже стали донорами, и призываем людей, выздоровевших от COVID-19, рассмотреть возможность сдачи плазмы».

При этом глава американского Минздрава заявил, что «легализация» использования плазмы выздоравливающих — заслуга Дональда Трампа. Сам президент США торжественно объявил о получении разрешения на экстренный метод лечения, подчеркнув, что это «мощная терапия». Пресс-служба Белого дома уже назвала событие «крупным терапевтическим прорывом». Однако ряд экспертов указывает на то, что вся эта ситуация — очередной предвыборный спектакль.

Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал FDA за то, что организация затрудняет процесс тестирования вакцин и терапевтических средств. При этом у американского лидера есть повод для личной обиды на ведомство: оно аннулировало разрешение на использование в экстренной ситуации (EUA) хлорохина и гидроксихлорохина, которое позволяло назначать эти препараты пациентам с COVID-19. При том, что Трамп активно рекламировал этот препарат от малярии, как средство эффективной борьбы с коронавирусом.

Так что нынешнее решение FDA и торжественное объявление о нем Трампом считают не более, чем пиар-ходом, направленным на то, чтобы набрать очки перед приближающимися президентскими выборами. Однако скептики отмечают — пусть использование плазмы и «революционный» метод, это все-таки не вакцина. И сомнительно, что этот ход принесет главе Белого дома много голосов.

Впрочем, в борьбе с COVID-19 все средства хороши. И даже то, что делается во имя пиара, кому-то принесет и реальную пользу. Главное, чтобы те, кто пытается получить политические дивиденды, не мешали медикам и ученым делать свою работу.