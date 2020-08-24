Коронавирус в России: опубликована статистика по заболевшим и умершим на 24 августа

По данным оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 4 744 новых больных коронавирусом.

Таким образом, по данным оперативного штаба, к утру 24 августа в 85 регионах страны зафиксировано 961 493 заболевших COVID-19. Из них выздоровели – 774 095 (+2 456). За время эпидемии жертвами коронавируса в России стали 16 448 человек (+65 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 625 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (+182). Далее следуют Подмосковье (+148), Ростовская область (131) и Ставропольский край (129)

Напомним, 23 августа в России было зафиксировано 4 852 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.