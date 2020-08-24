Курс доллара: рублю вынесли вердикт

Рубль завершил прошлую неделю резким падением к основным резервным мировым валютам. В пятницу вечером на торгах Московской биржи курс доллара составил 74,70 руб., курс евро – 87,93 руб. Таким образом, за 7 дней американская валюта прибавила сразу 1,89 руб. Также солидно за неделю укрепилась и единая валюта ЕС, которая выросла на 1,78 руб.

По мнению экспертов, факторами, которые крайне негативно повлияли на курс российской валюты стало существенное снижение интереса глобальных инвесторов к риску, которые переходили в защитные активы на фоне ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном, событиями в Белоруссии, а также усиливающимися разговорами о новом пакете антироссийских санкций со стороны США и стран Запада.

Не стали поддержкой для рубля и снижающиеся цены на нефть, которые к концу недели рухнули ниже 44 долл. за баррель сорта Brent. Также не добавили уверенности нацвалюте и новости вокруг оппозиционного политика Алексея Навального, причины внезапной болезни которого остаются пока неизвестными.

Как считает Дмитрий Майоров из агентства «Прайм», конец прошлой недели для рубля прошёл под влиянием негативной динамики, которую поддерживал рост геополитического и санкционного давления. Кроме того, в очередной раз на рынках усилилась паника, связанная с ростом заболевших коронавирусом COVID-19 в целом ряде стран.

«В итоге, вышло, что многие аналитики ранее прогнозировали – в конце традиционно проблемного для национальной валюты августа доллар сумел протестировать верхнюю границу диапазона 70,00-75,00 руб. По моему мнению существует вероятность того, что этот уровень сопротивления будет преодолён уже на этой неделе», – резюмировал он.

Ксения Лапшина из QBF полагает, что так как национальная валюта потеряла почти все факторы поддержки, она продолжит ослабление. По её мнению, за рубль сейчас выступает только начало налогового периода.

«Ближайшие дни отечественные компании будут конвертировать валютную выручку, чтобы заплатить необходимые налоги. Это, конечно очень важно, но решающего значения для курса рубля в обеих валютных парах не сыграет. Поэтому мы считаем, что доллар продолжит укрепляться, оставаясь в верху коридора 73,50-75,00 руб. Для евро мы пока видим диапазон 87,50-88,50 руб.», – резюмировала Лапшина.

Александр Купцикевич из FxPro обратил внимание на то, что вместе с российским рублём на прошлой неделе обвалился и рубль белорусский. При этом он полагает, что это всё взаимосвязано.

«Массовая скупка иностранной валюты может навредить даже более крепким экономикам, к которым белорусская не относится. А учитывая факт, что мы тесно связаны с этой страной, то происходящиев Белоруссии события могут по касательной больно ударить и по российской валюте. Если рассматривать все негативные факторы в совокупности, то рубль в ближайшие дни ждут непростые времена. Можно предположить, что если отметка в 75,00 в начале недели будет пробита, то надо всерьёз рассматривать вариант падения рубля в паре с долларом до отметки в 77,00 на конец недели, а в более длительной перспективе и за 80,00», – подчеркнул Купцевич.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» уверен, что падение курса, зафиксированное в пятницу, связано прежде всего с тем, что рубль остаётся заложником внешней ситуации и внутренних обстоятельств.

«У национальной валюты нет поддержки в виде спроса на ОФЗ, а также со стороны нефтяных котировок. Кроме того, от риска сейчас активно бегут глобальные инвесторы. Единственным позитивным моментом предстоящей недели является налоговый период», - напомнил он.

Несмотря на это, эксперт уверен, что фундаментальные преимущества национальной валюты сохраняются, и при улучшении ситуации его укрепление будет стремительным.

«В ближайшей же перспективе в паре с долларом рубль ослабнет до 75,00, а в паре с евро – до 88,00», – предположил Кочетков.