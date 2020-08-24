Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Российский президент Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию, которая сложилась в Белоруссии после проведения там президентских выборов.

«В частности, речь шла о ситуации на внешнем контуре, особенно на западном направлении», – цитирует сообщение пресс-службы президента Белоруссии Sputnik Беларусь.

Ранее руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов рассказал, будут ли российские власти устанавливать контакты с белорусской оппозицией.

По словам представителя Кремля, пока каких-то чётких сигналов в отношении нашей страны от представителей оппозиции не озвучивалось, поэтому говорить об этом рано.

«Но в любом случае какое-то установление контактов шло бы в русле вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Мы критикуем тех, кто это делает, считаем это неверным и не собираемся это делать сами. По крайней мере, сейчас, в ходе так называемой горячей стадии», – пояснил Песков.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.