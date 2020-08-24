Меркель сделала заявление по Навальному

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас, комментируя данные немецких медиков о следах интоксикации в организме блогера Алексея Навального, призвали власти РФ "до конца" и в полном объеме прояснить произошедшее и наказать, тех кто может быть причастен, сообщает РИА Новости.

"В соответствии с заявлением врачебной команды Charite, клинический осмотр указывает на отравление Алексея Навального. Ввиду выдающейся роли господина Навального местные власти настоятельно призываются к тому, чтобы это деяние было до конца прояснено - и в полной транспарентности", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой канцлера.

Немецкие политики добавляют, что "против ответственных должно быть проведено расследование и они должны быть приведены к правовой ответственности". Также они пожелали Навальному выздоровления, а его семье - "выдержать сложное испытание".

Напомним, утром 20 августа самолёт, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Его госпитализировали в реанимацию Больницы скорой медицинской помощи №1 и подключили к аппарату ИВЛ. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.