МКБ упростил выдачу денег с чековой книжки для бизнеса

Московский кредитный банк (МБК) запустил возможность для корпоративных клиентов получить наличные средства со своего расчетного счета, оформив заявку в интернет-банке.

«При разработке новых продуктов мы ставим во главу угла качество и скорость сервисов. Тренд на цифровизацию обязывает нас следить за тем, чтобы продукты банка были максимально технологичны, удобны и доступны. Онлайн чек призван существенно упростить получение наличных организациями. Отпадает необходимость оформлять чековую книжку, обеспечивать ее безопасное хранение и логистику бумажного документа, а вероятность допустить ошибку при его заполнении сводится к минимуму. У компании появляется возможность оперативно получить нужную сумму на любые корпоративные цели», - прокомментировал директор департамента корпоративных продуктов и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко.



Онлайн чек можно оформить как для получения наличных день-в-день, так и на последующие дни – в таком случае банк гарантирует выдачу требуемой суммы и предоставляет опцию заказа покупюрной разбивки. Средства доступны к выдаче директору предприятия или любому сотруднику по доверенности в выбранном офисе обслуживания. Онлайн чек не требует наличия денежной чековой книжки и предварительного заказа наличных.