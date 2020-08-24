Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

По мнению аналитиков McKinsey, пандемия кардинально изменила привычки аудитории, и быстро к шаблонам доизоляционного периода люди не вернутся. Цифровизация же поможет ритейлу снизить издержки и повысить производительность различных операционных процессов. Важно лишь соблюдать семь принципов нашей новой реальности: быть готовым к стремительной реорганизации, управлять стоимостью ради поддержания ликвидности, постоянно совершенствовать коммуникации своих цифровых каналов, экспериментировать с удаленными сотрудниками, пересмотреть взаимные обязательства сотрудников с работодателем, быстро принимать решения и демонстрировать гибкость в управленческих решениях.

Сегодня даже небольшие компании могут использовать последние разработки из сферы высоких технологий с пользой для бизнеса. Дополнительным стимулом является то, что внедрение новых IT-решений в ритейле поддерживает и государство. Так, в России уже введена практика использования кассовых аппаратов, которые передают информацию фискальных чеков в ОФД (оператор фискальных данных), вводятся системы ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) и «Меркурий» (электронная сертификация поднадзорных госветнадзору товаров), а также обязательная маркировка отдельных товаров.

Запрос от бизнеса и государства на IT-решения создал новый рынок, занять место на котором поспешили как небольшие компании, так и международные вендоры вроде корпораций Samsung и Google. Samsung, например, разработала и предложила российскому рынку решения на базе мобильных устройств для разных областей ритейла. То и дело можно услышать про цифровое мобильное рабочее место для сотрудника или SoftPOS, превращающий смартфон в онлайн-кассу.

«Мы предлагаем использовать мобильные решения и продукты, которые помогают продавцам увеличивать продажи, управляющим — оперативно отслеживать передвижение остатков и складские запасы, а поставщикам и отделам закупок — принимать стратегические решения на основе актуальных данных», — говорит директор департамента цифровых мобильных технологий Samsung Electronics Александр Терехов.

В своих разработках Samsung объединилась с Google. Вместе компании работают над тем, чтобы создать беспрецедентный уровень производительности, удобства и безопасности гаджетов. Базовая инфраструктура защиты Android дополнена собственной платформой безопасности Knox, но при этом ритейлеры могут самостоятельно настраивать мобильные устройства для большей эффективности в достижении своих целей.

Вот несколько кейсов от компаний, которые уже запустили такие решения в эксплуатацию.

Магазины на планшетах

Крупнейшая монобрендовая парфюмерно-косметическая сеть России Yves Rocher столкнулась с тем, что ежемесячно в каждый ее бутик поступало огромное количество бумаг, досье на новые продукты, выкладки и формы для заполнения. Компания стремилась сократить влияние на окружающую среду и внедрить удобное цифровое решение, которое позволит управлять контентом дистанционно.

В рамках совместного проекта с Samsung розничные точки продаж Yves Rocher оснастили продуктом на базе планшетов Galaxy Tab. Если раньше в кабинетах директоров стояли компьютеры, содержащие необходимую для работы информацию, которая в дальнейшем печаталась на бумаге, то теперь их заменили планшеты. Каждый гаджет имеет оптимальную диагональ экрана для восприятия текста, долго работает без подзарядки, поддерживает мобильный интернет и при этом доступен по цене для массовой закупки. Компания Samsung Electronics разработала и собственное MDM-решение (решения по удаленному управлению и защите мобильных устройств) для управления сетевой инфраструктурой, подходящее для этих устройств.

Уже на первом этапе Yves Rocher удалось решить главную задачу и при этом существенно сократить расходы — ведь только на закупку бумаги для инструкций и форм, а также их печать у российского подразделения уходило 4 млн рублей в год. Кроме того, ритейлер смог повысить удобство и эффективность работы персонала.

Сегодня в каждом магазине бренда Yves Rocher в России используется минимум один планшет. Во флагманском салоне компании на Тверской улице в Москве их несколько, так как программное обеспечение позволяет использовать гаджеты и для помощи покупателям. Специальное приложение позволяет провести диагностику состояния кожи клиента, а электронный каталог содержит данные обо всех линейках продукции компании, советы по их позиционированию, рекомендации по применению и сочетаемости с другими продуктами.

Компания использует планшеты и как инструмент для связи с сотрудниками в режиме онлайн — например, опрашивает их и проводит тесты на знание продукта.

Важно, что после инвестиций в новое решение ритейлер больше не несет серьезных затрат. Программное обеспечение обновляется и настраивается дистанционно. Остается только небольшая плата за подписку на CRM-систему. По подсчетам Yves Rocher, затраты на покупку и внедрение гаджетов окупились в течение одного года.

Гаджет в кассу

Международная сеть обуви и аксессуаров Kari искала решение, которое сможет в одном устройстве объединить информацию о наличии товаров на складах и в магазинах, сократить время на оформление бумаг, а также заменить кредитного менеджера. В итоге для компании создали программно-аппаратный комплекс, который одновременно могут использовать и продавцы, и покупатели: рабочее место кассира состоит из двух планшетов Samsung Galaxy Tab, один обращен дисплеем к сотруднику, а второй — к клиенту.

Сотруднику доступна база данных с информацией о том, в каких магазинах и складах есть товар нужного размера или цвета. С помощью этого же планшета производят оплату или возврат, выдают интернет-заказы, оформляют покупку в рассрочку.

На планшете, обращенном к покупателю, отображается информация о покупке, а также рекламные акции и актуальные предложения от сети. На дисплее гаджета клиент также может оставить цифровую подпись, которая требуется при онлайн-оформлении некоторых документов.

По оценкам ритейлера, после перевода процедур в цифровую плоскость компания уже на первых этапах работы экономила до 5 км бумаги в неделю. Всего в Kari закупили примерно 6 тысяч мобильных устройств, в одной розничной точке расположено одно-два таких рабочих места.

Samsung обеспечивает сервисную поддержку компании по всем регионам присутствия. С помощью программного решения Samsung Knox Manage администраторы систем могут быстро создать профиль устройства на компьютере в центральном офисе компании — чтобы сотрудники при первом же подключении к интернету получили полностью готовые рабочие места. Сами планшеты имеют достаточно мощности для того, чтобы сохранять быстроту и эффективность работы с несколькими приложениями одновременно.

На вырост корпоративной мобильности

Сеть магазинов «Обувь России» искала решение, которое позволит учитывать передвижение товаров, с учетом требований властей по обязательной маркировке. Компания решила закупить мобильные устройства для всех сотрудников, связанных с логистикой: продавцов, товароведов, персонала складов и ревизоров. Для гаджетов также предстояло разработать специальное программное обеспечение.

Ритейлер выбрал смартфоны Samsung Galaxy. Компания много лет использует телефоны этой марки в качестве корпоративных, да и разрабатывать необходимое приложение на основе 1С решили для платформы Android. После реализации проекта сотрудники компании получили возможность сканировать штрих-коды и таким образом совершать необходимые операции: управлять приемом товара, его продажей, ревизией, оформлять возврат или обмен.

Всего в рамках проекта ритейлер закупил более тысячи смартфонов, планшетов и терминалов сбора данных. Запустить новое решение удалось в очень короткий срок: на разработку и тестирование мобильного приложения потребовался один месяц, и менее двух недель — на то, чтобы подключить к гаджетам 700 магазинов, склады и центральный офис компании.

По оценке PWC, успех в будущем зависит от эффективности адаптации к цифровой среде уже сегодня. Если взглянуть на мировой рынок, то продажи в сегменте электронной коммерции в США уже в 2018 году составляли 10% от общего розничного оборота, а в Китае — 35% от общего оборота ритейла. В России 2020 года этот показатель примерно равен 4% от общего объема розничных продаж. К 2023 году прогнозируется увеличение их доли до 6%.

В период масштабных экономических сдвигов, которые следуют за пандемией коронавируса, ритейл ощущает необходимость в новых мобильных решениях. Они очевидно нужны курьерам для денежных транзакций или для того, чтобы оперативно сообщать о завершенных этапах работы. Супервайзерам — для аудита выкладки товаров. Ревизорам — для быстрой и тщательной работы. Сотрудникам складов и отделов закупки — чтобы оперативно следить за перемещением продукции. С помощью новых продуктов покупатель может также использовать удобный способ бесконтактной оплаты и получать электронные чеки.

Необходимы они и продавцам, которые после снятия ограничений снова приносят компаниям значительный объем продаж. Одно мобильное устройство может стать базой данных о линейках продукции, способом оплатить товар через мобильный терминал и заказать его перемещение или средством онлайн-связи с центральным офисом. По оценкам участников рынка, такой инструмент может увеличить продажи каждой розничной точки до 10%. Кроме того, такой подход позволяет сделать общение более ориентированным на покупателя, поскольку продавец с помощью одного клика на экране может ответить на его вопрос и подобрать индивидуальное предложение. В свою очередь, компания может получить больше ценной информации о своих потребителях.

Все это может улучшить финансовые результаты, упростить бизнес-процессы, а также установить более доверительные отношения с покупателями, предложения для которых станут более индивидуальными.

Недавнее исследование консалтинговой компании KMDA свидетельствует, что ритейл вынужден меняться. Уже сейчас он демонстрирует качественный рывок в развитии информационных технологий и собственного ПО. Вопрос, насколько быстро российский рынок сможет адаптироваться к изменившимся условиям игры, зависит только от самих компаний.