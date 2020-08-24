Москва и Минск договорились о поставках российской военной техники в Белоруссию

РФ и Белоруссия договорились о поставках в республику батальонных комплектов БТР и первой партии из четырёх российских вертолётов МИ-35.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службы Минобороны Белоруссии также подписан план взаимодействия с «Алмаз-Антеем» о поставках в страну до 2025 года современных образцов российских систем ПВО.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию, которая сложилась в Белоруссии после проведения там президентских выборов.

«В частности, речь шла о ситуации на внешнем контуре, особенно на западном направлении», – говорится в заявлении пресс-службы президента Белоруссии

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.