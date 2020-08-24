Прием идей на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» продлен до 10 сентября

Сбор идей по перезагрузке экономики, социальной и технологической сфер страны, продолжается на крауд-платформе https://idea.asi.ru/. На сегодня там размещено уже больше 7 тыс. идей, участниками обсуждений стали более 58 тыс. россиян из всех регионов страны. В числе самых популярных тем – урбанистика, образование, предпринимательство, технологии, инвестиционный климат. Среди заявок – прорывные открытия и оригинальные управленческие методики, инновации и отражения уникальных мировых практик, направленные на улучшение качества жизни и восстановления экономики в период после пандемии COVID-19.

«Форум сильных идей поддержала вся страна. В содружестве инициативных людей, которое формируется на крауд-платформе, сегодня уже более 55 тыс. человек. Подать идею может абсолютно любой – от предпринимателя до школьника, - отметила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. – Мы расширяем пул экспертов, сегодня это несколько сотен специалистов-лидеров индустрий, представители крупного бизнеса, госорганов, НКО, бизнес-аналитики и консультанты-практики по коммерциализации стартапов. Вокруг идей идет активная дискуссия, иногда проекты трансформируются очень сильно, авторы идей находят на крауд-платформе команды для их реализации. Вовлеченность участников на сайте растет каждый день, поэтому мы приняли решение продлить прием заявок, обсуждений и доработок идей еще на три недели - до 10 сентября».

Авторы 100 лучших идей, прошедших экспертный отбор, смогут презентовать их на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи в октябре. По итогам форума самые перспективные предложения получат поддержку организаторов и партнеров мероприятия.

Об Агентстве стратегических инициатив

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (www.asi.ru) создана распоряжением Правительства России от 11 августа 2011 года. Наблюдательный совет АСИ возглавляет президент России Владимир Путин.

Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития. Среди ключевых инициатив АСИ – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, цифровая платформа для работы с обращениями предпринимателей «За бизнес», программа «100 городских лидеров», модель повышения инновационной открытости крупных компаний, Университет 20.35 и платформа Национальной технологической инициативы.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 127 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.